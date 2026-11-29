تعرضت مراسلة قناة «تيليسينكو» الإسبانية، لورا دي شيكلانا، لاعتداء من مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، أثناء تغطيتها أعمال العنف والمضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وفقًا لما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.



ونشرت القناة الإسبانية لقطات مصورة للحادث، أظهرت المراسلة محاطة بعدد من الرجال، قبل أن يدفعها أحدهم بقوة، ما أدى إلى تعثرها وارتطامها بالحائط.



وأدان مجلس الصحافة والإعلام الإسرائيلي الاعتداء، مؤكدًا ضرورة حماية الصحفيين الذين يؤدون عملهم في مناطق النزاع، وداعيًا السلطات المختصة والجيش والشرطة إلى ملاحقة المشتبه في تورطهم في الهجوم وتقديمهم للمحاكمة.



كما أعلن المجلس تنسيقه مع رابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.



من جانبه، أدان عضو الكنيست الإسرائيلي جلعاد كاريف الواقعة، منتقدًا عدم تدخل جنود الجيش الإسرائيلي الذين ظهروا في مقطع الفيديو، واعتبر أن الحادث يعكس إخفاقات الجيش في التعامل مع أعمال العنف القومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.