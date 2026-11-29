ناشدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ممن لم يتواصلوا حتى الآن مع الوزارة، سرعة الاستفادة من الخدمات القانونية المخصصة لمساندتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة للحصول على التعويضات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة خصصت مكتبًا قانونيًا وخطًا ساخنًا لاستقبال أسر الضحايا والمصابين وتقديم المساعدة اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الأسر التي لم تبدأ إجراءات استخراج إعلام الوراثة يمكنها التواصل مع الوزارة للحصول على الدعم القانوني في استخراج المستندات المطلوبة.

الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستحقات

وأضافت أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة القانونية لأسر المتوفين، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستحقات والتعويضات، بما يخفف الأعباء عنهم في هذه الظروف الصعبة.

استمرار متابعة الأسر وتقديم الخدمات

وأكدت استمرار متابعة الأسر وتقديم الخدمات اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حصول جميع المستحقين على الدعم المقرر.