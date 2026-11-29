أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام جميع الشركات العاملة في نقل المواد البترولية بمعايير النقل الآمن، والتي تشمل استخدام أجهزة التتبع والالتزام باشتراطات ومعايير الأمان المعتمدة.

شركات نقل المواد البترولية ملتزمة بمعايير الأمان

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، بما يضمن الالتزام باشتراطات نقل المواد البترولية والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وأضاف أن الوزارة تدرس ربط منظومة التتبع الخاص بسيارات نقل المواد البترولية بمنظومة المرور ووزارة الداخلية، بما يتيح رصد السرعات ومتابعة مدى الالتزام بالطرق المخصصة لسير هذه المركبات.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تستهدف تعزيز الرقابة على حركة سيارات نقل المواد البترولية، وتحسين إجراءات السلامة والأمان خلال عمليات النقل، والحد من المخالفات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر.