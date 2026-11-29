وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للمواطنين ورجال الأعمال وكل الداعمين الذين بادروا بتقديم المساعدات لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدة أن حجم المشاركة المجتمعية عكس روح التضامن والتكاتف بين المصريين.

المساهمات وصلت من مختلف فئات المجتمع

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، إن المساهمات وصلت من مختلف فئات المجتمع، حيث شارك مواطنون بمبالغ بسيطة عبر تطبيق إنستا باي، وصلت في بعض الحالات إلى 5 جنيهات، فيما قدم آخرون مبالغ كبيرة بلغت ملايين الجنيهات.

وأضافت: «أنا مش بسميه تبرع، هو دعم، المصري ما بيتبرعش لأخوه، المصري بيدعم أخوه في وقت الشدة، وبيدعم أخته وأولاد أخوه وأولاد أخته»، مشددة على أن هذه المساهمات تعبر عن المحبة والتكافل بين أبناء الشعب المصري.

وأعربت عن تقديرها لكل من ساهم في تقديم الدعم، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء سيستقبل الداعمين بمقر مجلس الوزراء لتوجيه الشكر والتقدير لهم على مبادرتهم ومساندتهم لأسر الضحايا والمصابين.