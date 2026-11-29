وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعتهم خلالها إلى ضرورة تحري الدقة والحذر عند تداول المعلومات والتعليقات المتعلقة بحادث الوراق، مراعاةً لمشاعر أسر الضحايا والمصابين.

وأكدت مايا مرسي، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن التعامل مع مثل هذه الحوادث الكبرى يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية في نشر المعلومات أو تداول أي تصريحات أو ألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن التراجع عنه أو محوه بسهولة، مشددة على أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة أو تداول بيانات غير موثوقة.

وأضافت أن الجهات المعنية تتشارك البيانات والمعلومات بشكل لحظي مع الوزارات المختلفة، بما يضمن متابعة تداعيات الحادث وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة.