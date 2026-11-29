كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص مستقلين عربة "كارو" بالتعدى على دابة بالضرب بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 23 الجاري بدائرة قسم شرطة الخليفة لحث الدابة على السير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداع الدابة بإحدى دور الرعاية البيطرية.





