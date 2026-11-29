أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بمحافظة الفيوم، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وذلك بعد منطقة الريف العربي، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



بلاغ بوقوع حادث تصادم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، بعد منطقة الريف العربي في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، للتعامل مع البلاغ وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، والعمل على نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.



نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل المصابين الستة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية المتبعة حيال الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث كما تم إخطار الجهات المختصة لمعاينة موقع التصادم والوقوف على ملابساته وأسبابه، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة، للوقوف على جميع تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.