أكدت تونس تمسكها بدعمها الثابت والمبدئي وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

و قالت وزراة الخارجية وشؤون المغتربين بالخارج التونسية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء التونسية خلال إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني - إنه يمثّل فرصة لتجديد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب أو أرض، بل هي قضية إنسانية وثيقة الصلة بالعدالة والحقوق والكرامة، ومناسبة لاستحضار معاناة الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يواجه ويلات الاحتلال، وما خلّفه من قتل ودمار وتهجير وحصار وانتهاكات متواصلة.

و أحيت تونس مع سائر المجموعة الدولية «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»إيمانا منها بضرورة ألا تغيب القضية الفلسطينية العادلة عن ضمير العالم، وأن تظل ماثلة في الوجدان الحي للشعوب وفي مقدمة الأجندة الأممية وفي صدارة قضايا السلم والأمن والعدل، مبينة أن تواصل إحياء هذا اليوم الدولي على مدار ما يربو على النصف قرن، يؤكد على أهميته، ويؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال دون حل عادل، وأن الفلسطينيين لم يحصلوا بعد على حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف.

و أضاف البيان أن الشعب الفلسطيني يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ما هو أشد تأثيرا من التضامن، من خلال خطوات حازمة تحمل المعتدي على الإذعان لقوة القانون ومنطقه، بما يمكّن الشعب الفلسطيني الأبيّ من حقه المشروع في تقرير مصيره والدفاع عن حقه في الوجود ككيان وطني، وإنهاء الاحتلال ووضع حد للاستيلاء على أراضيه بالقوة، ورفع الحصار الظالم عنه.

و قال إن الشعب الفلسطيني، بما تحمله مسيرته من صبر وصمود وتضحيات جسام وآلام، يواصل تذكير العالم، يوما بعد يوم، بأن الحرية والكرامة حقّان لا يسقطان بالتقادم، وأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن حقوق الإنسان ينبغي أن تُصان لكل إنسان دون تمييز وبعيدا عن ازدواجية المعايير.

وتُذكّر تونس بأنه إزاء هذا الوضع، تبقى المجموعة الدولية مطالبة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية، والعمل الجاد على إنصاف الشعب الفلسطيني ودعمه في نضالاته الرامية إلى استرداد كافة حقوقه الأصلية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضه، وذلك من خلال اتخاذ تدابير فعلية وملموسة، وعبر تسليط مزيد من الضغط من أجل وقف انتهاكاته الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وإدانته وتتبُعه قانونيا، والدفع نحو رد الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر، والتسريع بمنح دولة فلسطين حقها في العضوية الكاملة في المنتظم الأممي دون مزيد من المماطلة والتأخير.

كما تهيب تونس بالمجموعة الدولية الانتقال من مربّع التعبير عن القلق والتنديد إلى الفعل الجاد والمسؤول بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدا لمعاناته ويضمن إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها دون عوائق. كما تظل الحاجة ملحة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى توحيد المواقف الدولية من أجل فرض احترام القانون الدولي قصد إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.