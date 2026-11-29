أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقيات جنيف، وإنهاء إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب عبر تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة القانونية، مشددا على أهمية استكمال تنفيذ خطة السلام بشأن غزة بما يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية، والبدء بإعادة الإعمار، مع الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جاء ذلك خلال إحياء الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في جدة، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى المنظمة، حيث تم استعراض معاناته الإنسانية جراء سياسات الاحتلال والعدوان والتهجير الإسرائيلية، فضلًا عن إبراز الهوية التاريخية والثقافية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وثمن إسماعيل مواقف الدول التي انحازت إلى جانب الحق والعدالة والشرعية الدولية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وجدّد إسماعيل دعم المنظمة الثابت لسيادة الشعب الفلسطيني على مدينة القدس الشريف، محذرًا من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، داعيًا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والضغط للإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، فضلًا عن الانخراط الفاعل في التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والدفع نحو تنفيذ إعلان نيويورك التاريخي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.