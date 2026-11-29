شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جديدا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري، فيما تعرضت أطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع.

وفي النبطية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة كفرتبنيت، ما أدى إلى حدوث ارتجاجات قوية ودوي هائل سُمع في المنطقة، وأثار حالة من القلق بين الأهالي.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب اللبناني، التي تتنوع بين القصف المدفعي والتفجيرات والاعتداءات بواسطة الطائرات المسيرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الأمنية.



