كشفت النجمة العالمية جودي فوستر، الحائزة على جائزتي أوسكار، عن كواليس مشاركتها في أحدث أفلام استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة "Hexed"، الذي يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائية المصرية، مؤكدة أن تجسيدها شخصية الملكة "سيليست"، حاكمة عالم الساحرات، يمثل تحقيقًا لحلم طالما راودها منذ طفولتها، ويمنحها فرصة لخوض تجربة فنية مختلفة في مسيرتها السينمائية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وقالت فوستر"إنه حلم تحقق أن أجسد إحدى شخصيات ديزني الشريرة"، موضحة أنها منذ طفولتها كانت تميل إلى الشخصيات الشريرة أكثر من الأميرات التقليديات، لما تتمتع به تلك الشخصيات من قوة وجرأة وحرية في التعبير عن الجوانب المظلمة من الطبيعة البشرية.

واستعادت فوستر ذكرياتها مع أفلام ديزني التي شاهدتها خلال طفولتها، مشيرة إلى إعجابها بشخصيات مثل كرويلا دي فيل في فيلم 101 Dalmatians، وأورسولا في فيلم"The Little Mermaid"، إذ كانت تجد في تلك الشخصيات حضورًا استثنائيًا وقوة تميزها عن غيرها.

وعن رؤيتها لشخصية الملكة سيليست، أوضحت فوستر أنها لم تتعامل معها باعتبارها شخصية شريرة تقليدية، بل حرصت على فهم دوافعها الإنسانية والنفسية، والبحث عن الأسباب التي تقف وراء رغبتها المستمرة في السيطرة والاحتفاظ بالسلطة، مشيرة إلى أن الشخصية تمتلك قدرات استثنائية، لكنها تفتقر في الوقت نفسه إلى الثقة الحقيقية بنفسها، وهو ما يدفعها إلى الشعور بالتهديد من كل من يمتلك القدرة على منافستها.

وأضافت أن تقديم شخصية شريرة يمنح الممثل مساحة من الحرية الفنية لاستكشاف جوانب أكثر تعقيدًا في النفس البشرية، مؤكدة أهمية فهم دوافع الشخصية وإنسانيتها، مهما بدت تصرفاتها بعيدة عن القيم التي يؤمن بها الممثل نفسه.

فوستر تكشف سر حماسها

وأعربت فوستر عن حماسها للمشاركة في فيلم يضع ثلاث شخصيات نسائية من الساحرات في قلب أحداثه، مؤكدة أهمية الصورة التي يقدمها العمل عن قوة المرأة وقدرتها على اكتشاف إمكاناتها والتعبير عن ذاتها، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للتعامل مع قوة المرأة باعتبارها قيمة إيجابية، بدلًا من النظر إليها بوصفها مصدرًا للتهديد أو مبررًا لتهميشها.

كما تحدثت النجمة العالمية عن اهتمامها المتزايد، مع تطور مسيرتها الفنية، بالأعمال السينمائية التي تستكشف العلاقات الإنسانية، بعدما كانت في بداياتها أكثر انجذابًا إلى القصص التي تتمحور حول شخصية واحدة وتجربتها الفردية، وهو ما جعل العلاقة بين الأم وابنتها في فيلم «Hexed» أحد الجوانب التي أثارت اهتمامها بالعمل.

وأشارت فوستر إلى أن تجربتها الشخصية كأم، إلى جانب تجربتي زميلتيها في الفيلم هيلي ستينفيلد ورشيدة جونز، أضافت بُعدًا إنسانيًا خاصًا للعمل، إذ تجمعهن تساؤلات مشتركة حول التربية والمسؤولية وما يمكن أن يقدمه الآباء لأبنائهم، رغم اختلاف المراحل العمرية والتجارب الشخصية لكل منهن.

وتدور أحداث فيلم «Hexed» حول «بيلي دو»، فتاة مراهقة تبلغ من العمر 16 عامًا، تكتشف امتلاكها قدرات سحرية ظلت مخفية عنها منذ طفولتها، لتنتقل برفقة والدتها إلى عالم غامض يُدعى «هيكس»، حيث تواجهان سلسلة من المغامرات والتحديات، وتكتشفان أسرارًا عائلية قد تغير مصير عالم الساحرات بأكمله.

ويقدم الفيلم، الذي يعد العمل السينمائي الخامس والستين في تاريخ استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، مزيجًا من المغامرة والكوميديا والفانتازيا، مستكشفًا قضايا الهوية وتقبل الاختلاف والثقة بالنفس والعلاقات بين الأجيال، من خلال رحلة تعيد فيها الأم وابنتها اكتشاف نفسيهما وعلاقتهما ببعضهما البعض.

ويشارك في الأداء الصوتي للفيلم إلى جانب جودي فوستر، كل من هيلي ستينفيلد، ورشيدة جونز، ووالتون جوجينز، وهو من إخراج فون فيراسونثورن وجيسون هاند، بمشاركة جوزي ترينيداد في الإخراج، وتأليف جاريد بوش ودانا ليدوكس ميلر، وإنتاج روي كونلي وإيفيت ميرينو، ويُعرض فيلم «Hexed» حاليًا بدور العرض السينمائية المصرية، بتوزيع يونايتد موشن بيكتشرز.