كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رايها فى مسلسل “عنبر الموت” الذى يعرض حاليا على منصة شاهد وتقوم ببطولته الفنانة منة شلبي والفنان علي قاسم.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد: مسلسل “عنبر الموت” مبشر حتى الآن وجيد الصنع واعتبر ان هذا العمل نقلة للفنان علي قاسم الذى يمتلك قدرات فنية جيدة، ومنة شلبي تتقمص الشخصية بشكل كبير واستطاعت ان تعبر عنها بكل اوجاعها وآلامها وقوتها وجبراتها تجاه ضحاياها.

قصة مسلسل عنبر الموت

وينتمي المسلسل إلى الأعمال الدرامية القصيرة، ويتكون من 12 حلقة، ويعتمد على قضية إنسانية وجنائية غامضة، من خلال معالجة درامية تركز على الشخصيات وتفاصيل حياتها والتحولات النفسية والاجتماعية التي تمر بها.

أبطال مسلسل عنبر الموت

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم النجمة منة شلبي، التي تتصدر البطولة وتجسد شخصية «نادية نور الدين»، ويشاركها العمل كل من علي قاسم، ورشدي الشامي، وأحمد خالد صالح ضيف شرف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتجسد منة شلبي الشخصية المحورية التي تدور حولها معظم الأحداث، فيما يقدم الفنان علي قاسم شخصية المحامي الذي يتولى الدفاع عنها، ويظهر الفنان رشدي الشامي في دور والدها، الذي يمتلك مقهى يشهد جانبًا مهمًا من الأحداث، لتتشابك العلاقات والخطوط الدرامية بين الشخصيات.