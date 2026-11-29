تواصلا لخطط وزارة الثقافة المصرية نحو مد جسور التواصل الثقافى والفنى بين مصر ومختلف دول العالم، تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، بالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية، وعدد من المؤسسات فى الدولة الصديقة، فرقة ليزجينكا الاستعراضية الأكاديمية لجمهورية داغستان "روسيا"، في حفلين يقاما فى الثامنة مساء يوم الثلاثاء 1 ديسمبر على المسرح الكبير، والخميس 3 ديسمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك فى إطار نشر الفنون الجادة، وإلقاء الضوء على ثراء الفنون الشعبية والفلكلورية العالمية وتنوعها.

عروض فرقة ليزجينكا

يتضمن البرنامج مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المتنوعة التى تعبر عن ملامح التراث الفنى، منها استعراضات “مرحبا ليزجينكا” تصميم رقصات "إزرايلوف" والموسيقى لـ جادجييف وكريموف وأجابابوف، و"رقصة ليزجينكا الثنائية" تصميم "نالبانديان"، و"رقصة يانساراى من نوع نوجاى"، تصميم موساييفا - موساييف، و"رقصة الجبل" تصميم جادز يماجوميدوف، و"رقصة المودة" تصميم ماتاييف والموسيقى لـ جادجييف، ومقطوعة استعراضية بعنوان "العيد فى قرية جبلية" تصميم ازرايلوف، و"رقصة الخناجر" تصميم رمضانوف، ومقطوعة راقصة بعنوان "مجموعة كوميك" تصميم نالبانديان، ورقصة جبلية للرجال بعنوان "قلبى هائم في الجبال" تصميم جادزيماجوميدوف وماجوميدوف، و"فتيات مشاغبات.. رقصة فتيات إقليم الآفار" تصميم موساييفا وموسيقى خادولاييف، و"إيقاعات من القوقاز" تصميم نالبانديان، و"رقصة الربيع" للفتيات تصميم ماتاييف وموسيقى ابراميانتس، ورقصات "بين حقول داغستان" تصميم ازرايلوف"، حيث تتنوع اللوحات الاستعراضية بين الرقصات الجماعية والثنائية والعروض الحركية الفلكلورية والشعبية التى تعبر عن تراثها وتقاليدها الفنية.

يُذكر أن فرقة "ليزجينكا" الاستعراضية الأكاديمية الحكومية تأسست في داغستان، فى 6 سبتمبر عام 1958، على يد الفنان الشعبى للاتحاد السوفيتي "تانخو سليموفيتش إزرايلوف"، الذي وضع برامجها الأولى ومديرها الدائم لمدة 20 عاما، حصلت الفرقة على لقب "المتميزة" عام 1961، ثم نالت اللقب الأرفع وهو الأكاديمية في 27 يونيو 1994.

وعلى مدار مسيرتها الفنية، زارت الفرقة 75 دولة، وحصدت 52 جائزة فى مهرجانات الرقص الشعبي العالمية المرموقة، وقدمت أكثر من 100 عرض راقص يمثل شعوب داغستان والقوقاز وروسيا، ويضم فريقها الإبداعي حاليا 90 فنانا.

تولى "جامبولات موساييفيتش ماجو ميدوف" إدارة الفرقة منذ عام 1991 وحتى الآن، وهو الحائز على جائزة حكومة الاتحاد الروسى، ووسام الصداقة من الطبقة الأولى ووسام الشرف الأعلى والفنان المكرم من روسيا وداغستان.

وقد حافظ ماجوميدوف على التعددية الثقافية القومية للفرقة، وبأعماله الفنية أثبت بكل وضوح أن ممثلى الأعراق والقوميات المتعددة قادرون على توحيد جهودهم بشكل مثمر لأغراض بناءة وإبداعية.