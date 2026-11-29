يحتفل برنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي، باليوم العالمي لذوي الهمم، بحلقة خاصة تُذاع في التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين 30 نوفمبر على شاشة قناة الحياة.

وتشارك في تقديم الحلقة الإعلامية رحمة خالد، والتي تُعد نموذجاً رائعاً للتحدي والإصرار على النجاح ، كما يشارك في تقديم الحلقة مؤمن مصطفي ، وهو شاب كفيف استطاع ان يجد لنفسه مكاناً مهماً في عالم الإعلام

وقال الليثي إن الاستديو سيكون منوراً بمجموعة من النماذج المشرفة، التي تحدت الظروف، وكسرت الحواجز، وحققت نجاحات مبهرة، وأثبتت أن الاختلاف سر التميز، وأن العزيمة تقدر تصنع المعجزات.

ضيوف الحلقة:

ضحى خالد: التي تعرضت لحادث أفقدها ساقها، وخاضت رحلة علاج طويلة أجرت خلالها 21 عملية جراحية لإنقاذ قدمها الثانية، وأصبحت بطلة الجمهورية في رياضة التجديف المائي، وشاركت في بطولة العرض المسرحي "كرسي بجناحات" وحصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة. مريم الجندي: التي حرمها الله من نعمة البصر، لكنها اكتشفت في نفسها إمكانيات كبيرة، وشاركت بالغناء في أوبريت "تحيا مصر" مع الفنان محمد الشرنوبي أمام الرئيس السيسي، وتم تكريمها في المؤتمر الوطني السابع للشباب، كما غنت في احتفالية "قادرون باختلاف" مع الفنان حسين الجسمي. وهي خريجة كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية، وعملت في مجال الدعم النفسي بمستشفى بهية، وتم اختيارها سفيرة الرئاسة في "حياة كريمة"، وتقدم محتوى يساعد الناس على فهم أصحاب الهمم. مؤمن مصطفى: شاب كفيف قدر بجهده وإيمانه بقدراته أن يجد لنفسه مكاناً مهماً في عالم الإعلام، وشارك في مسابقة "قادرون باختلاف"، وشارك في تأسيس فريق "قول للمكفوفين" عام 2022، وشارك في برنامج "العباقرة - قادرون باختلاف". الكابتن إبراهيم حمديتو: الذي تعرض وهو طفل عمره 10 سنوات لحادث قطار فقد خلاله ذراعيه، ولم يستسلم للمأساة، وقدر بدون ذراعين أن يبهر العالم في لعبة تنس الطاولة بعد أن وضع المضرب في فمه، وشارك في بارالمبياد ريو دي جانيرو وطوكيو، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، وحصل عام 2014 على جائزة أفضل رياضي عربي في فئة التحديات الرياضية.

يُذاع برنامج "واحد من الناس" غدا الاثنين في التاسعة والنصف مساء على شاشة قناة الحياة.