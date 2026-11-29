تخوض الفنانة السورية رشا بلال تجربة درامية جديدة من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «سُكّرَة الحب»، الذي تستعد إحدى المنصات لعرضه اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل، في عمل يجمع بين الدراما والرومانسية والجريمة، وسط أجواء مليئة بالغموض والتشويق.

وتجسد رشا بلال خلال أحداث العمل شخصية «صفية»، التي تعيش مجموعة من الصراعات الخفية، ضمن مسار درامي تتشابك فيه العلاقات الإنسانية والأحداث، وتكشف الحلقات تدريجيًا عن جوانب مختلفة من الشخصيات ودوافعها، بما يضيف مزيدًا من التشويق إلى تطورات القصة.

مسلسل سُكّرَة الحب

«سُكّرَة الحب» هو مسلسل لبناني من إخراج مروان بركات، وتأليف بثينة عوض، ويشارك في بطولته كل من هيا مرعشلي، محمد الأحمد، سارة أبي كنعان، ورشا بلال، إلى جانب مجموعة من الفنانين من سوريا ولبنان.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي تشويقي بين لبنان وسوريا، حيث تتقاطع حكايات الشخصيات وتتصاعد الصراعات العاطفية والتحديات المعقدة، في تجربة تعتمد على تعدد الشخصيات وتداخل مساراتها، مع حضور عناصر الجريمة والغموض، على أن يبدأ عرضه في 6 ديسمبر عبر إحدى المنصات.