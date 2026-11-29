تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع المركز القومى للسينما وفى اطار فعاليات نادى سينما أوبرا الإسكندرية 5 افلام قصيرة هى "العشاء الأخير سيناريو وإخراج محمد جابر، ياريتك كنت معايا تأليف و إخراج مازن محمد ، الماده 54 إخراج حسن ايمن، اللى شافنى إخراج بيشوى بشاى ، المرسى إخراج مريم الهوارى" ويعقبهم ندوة تستضيف مخرجى الأفلام يديرها الناقد السينمائى أحمد المسيرى وذلك فى السابعة مساء الأثنين 30 نوفمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ويأتى العرض فى إطار حرص دار الأوبرا المصرية على دعم التجارب السينمائية الشابة وفتح آفاق للحوار حول قضايا الفن والإبداع من خلال إتاحة مساحة للتواصل وتبادل الرؤى بين صناع الأفلام والجمهور.