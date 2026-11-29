أكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن الدورة السابعة عشرة لمهرجان العين للكتاب نجحت في تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ ثقافة القراءة، ودعم صناعة النشر والمواهب الإبداعية، من خلال برنامج ثقافي ومعرفي متكامل جمع بين التراث الإماراتي والتقنيات الحديثة، وواكب تتويج مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، بالتزامن مع الاحتفاء بـ«عام الأسرة».

وأضاف الطنيجي، في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الدورة التي اختتمت فعالياتها شهدت توسعاً كمياً ونوعياً في المشاركة والأنشطة، حيث استقطبت 230 عارضاً ودار نشر، بزيادة 10 دور عن الدورة السابقة، إلى جانب انضمام 15 مشاركاً جديداً، وتقديم أكثر من 110 آلاف عنوان في مختلف المجالات المعرفية، فضلاً عن مشاركة 18 جهة حكومية، وإقامة 14 جناحاً بتصاميم خاصة.

وأشار إلى أن نجاح المهرجان لم يقتصر على زيادة أعداد المشاركين، وإنما امتد إلى تطوير مفهوم المهرجان والانتقال به من سوق موسمي للكتاب إلى منظومة ثقافية متكاملة تتفاعل مع المجتمع، وتستفيد من الخصوصية التاريخية والحضارية لمدينة العين، بما عزز ارتباط المعرفة بالحياة اليومية، ومنح الجمهور فرصاً متنوعة للتفاعل مع الأدب والفنون والتراث.

وأوضح الطنيجي أن شعار الدورة «واحة الحكايات» نجح في التعبير عن الهوية الثقافية لمدينة العين، باعتبار الواحات أحد أبرز مكونات تاريخها وذاكرتها المجتمعية، حيث استند الشعار إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية، شملت الارتباط بالمدينة، والشمولية في استيعاب مختلف مجالات المعرفة، والعمق الأدبي والثقافي الذي جمع الكتاب والشعراء والمترجمين والمبدعين.

وأضاف أن المهرجان أسهم في تمكين الكتاب الإماراتيين والعرب، وتوفير مساحات للتواصل المباشر مع القراء، من خلال منطقة الناشرين الإماراتيين، وتنظيم حفلات توقيع الإصدارات الجديدة، وعقد الجلسات الحوارية التي ناقشت التجارب الأدبية والفكرية، بما دعم حركة التأليف والنشر وعزز حضور الإنتاج المعرفي الوطني.

وأشار إلى أن الدورة السابعة عشرة أولت اهتماماً خاصاً بالمواهب الشابة، من خلال مجموعة من البرامج، بينها «مختبر أجيال الشعر» ومحور «الشباب والمستقبل»، الذي ركز على التجارب الرقمية وريادة الأعمال والمعرفة، بهدف تنمية القدرات الإبداعية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لتطوير أفكارها وتحويل اهتماماتها الأدبية والثقافية إلى مشروعات قابلة للاستمرار.

وأضاف أن البرنامج الثقافي للمهرجان تضمن أكثر من 200 فعالية موزعة على ثمانية محاور، بمشاركة متخصصين ومبدعين من مختلف المجالات، وأقيمت في عدد من المواقع التاريخية والمجتمعية، بينها قصر المويجعي ومكتبة زايد وجامعة الإمارات والعين سكوير، بما أسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتقريب المعرفة من الجمهور.

وأكد الطنيجي أن إقامة الفعاليات داخل المعالم التاريخية جسدت نجاح توجه المهرجان نحو الربط بين الثقافة والسياحة، وأسهمت في تعريف الزوار بتاريخ الإمارات وموروثها الحضاري، مشيراً إلى أن اختيار قصر المويجعي لاستضافة فعاليات شعرية وتراثية عكس أهمية توظيف المواقع التاريخية في تقديم تجارب معرفية متكاملة، وتعزيز مكانة مدينة العين وجهة للسياحة الثقافية المستدامة.

وأشار إلى أن الحفاظ على الذاكرة الشفهية شكل أحد أبرز محاور الدورة، من خلال برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، الذي احتفى بعامه الخامس، وجمع بين الشعر النبطي والأداء الغنائي والموسيقي، مع استعراض تجارب الشعراء المؤثرين والقصص المرتبطة بقصائدهم، بما أسهم في نقل الموروث الشعبي والقيم الاجتماعية الإماراتية إلى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن المهرجان شهد تقديم نسخة تجريبية من كتاب «ليالي الشعر»، الذي يرصد خمس دورات من البرنامج، في إطار جهود مركز أبوظبي للغة العربية لتوثيق التراث بصورة علمية، وحفظ التجارب الشعرية والمواد التراثية وإتاحتها للأجيال المقبلة، باعتبارها جزءاً من الذاكرة الثقافية الإماراتية وإضافة للمكتبة العربية.

وأوضح أن مبادرة «صوت العين – بودكاست من أبوظبي» قدمت نموذجاً للاستفادة من الوسائط الرقمية في توثيق الحكايات والذاكرة الشفهية للمدينة، وإبراز أصوات الشباب وآرائهم، وإشراكهم في صناعة المحتوى الإعلامي المعاصر، بما عزز التكامل بين وسائل التعبير التقليدية والحديثة.

وأشار إلى أن المهرجان نجح في تقديم تجارب معرفية تفاعلية تتناسب مع اهتمامات الأطفال والشباب، من خلال محور «الطفل والأسرة»، وبرنامج «الفصل التالي» الموجه لطلبة المدارس والجامعات، إلى جانب مبادرتي «الطفل يقرأ» و«العربية بذائقة أصحاب الهمم».

وشدد سعيد حمدان الطنيجي على أن ما حققته الدورة السابعة عشرة لمهرجان العين للكتاب يعكس أهمية الدور المتنامي لمعارض ومهرجانات الكتب باعتبارها منصات معرفية تتجاوز عرض الإصدارات وتسويقها، لتسهم في تنمية التفكير النقدي وتشجيع الإبداع وتعزيز التواصل بين الأجيال، مؤكداً أن دمج الكتاب بالأنشطة الفنية والتقنيات الحديثة يدعم تحويل القراءة إلى عادة حياتية مستدامة، وبناء أجيال أكثر ارتباطاً باللغة العربية والمعرفة والهوية الثقافية.