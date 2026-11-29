يظهر الفنان باسم سمرة خلال أحداث مسلسل «عشماوي»، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، مجسدًا شخصية محامي، حيث تكشف الأحداث عن ظهور باسم سمرة داخل المحكمة خلال أحد المشاهد التي تجمعه بمحمد رمضان وأفراد أسرته، وهم إسعاد يونس، وانتصار، ويوسف رأفت، ويسرا اللوزي.

حيث يقف الفنان باسم سمرة مدافعاً عن أحد أفراد أسرة "خليفة " الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان أمام فتحي عبدالوهاب ضيف شرف " عشماوى " ، و الذى يجسد شخصية قاضي، حيث يظهر جالسًا على منصة القضاء داخل المحكمة، ضمن أحداث العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027.

مسلسل عشماوي

«عشماوي" بطولة محمد رمضان،و باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وهناء الشوربجي، وسيرين عبدالنور ، وسارة التونسي ، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبدالحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف .

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات والمواقف المعقدة، بعدما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، لتتصاعد الأحداث في إطار درامي يتناول الصراعات العائلية والتطورات التي تفرضها الأزمة على أفراد الأسرة.

والعمل من إنتاج صباح إخوان وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه عبر قنوات «MBC» ضمن موسم دراما رمضان 2027.