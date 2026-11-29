عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع موسى أبو طالب، مدير الألعاب الأفريقية، لمتابعة آخر المستجدات والترتيبات المتعلقة بتنظيم البطولة، والوقوف على معدلات التقدم في مختلف ملفات الاستعداد، عقب لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والذي شهد استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027،

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لخطة الاستعداد لاستضافة الدورة، ومناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية، إلى جانب مراجعة جاهزية المنشآت الرياضية ومواقع المنافسات، بما يضمن توافر كافة المتطلبات اللازمة لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.

وأكد وزير الشباب، أن استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الأفريقية والدولية، وإبراز ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية.

وشدد جوهر نبيل على أهمية تكثيف التنسيق والعمل المشترك بين جميع الجهات المعنية، والتحرك وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، لمتابعة تنفيذ مختلف مراحل الاستعداد، بما يضمن خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها وقدراتها التنظيمية، وتعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام الأشقاء الأفارقة والعالم.