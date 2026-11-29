أصدر معهد الأرصاد الجوية وإدارة المياه في بولندا (IMGW-PIB)، تحذيرات من المستوى الأول بشأن موجات صقيع شديدة في أجزاء من أربع مقاطعات (فويفوديات) تقع في جنوب البلاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخباري، في نشرتها الفرنسية، اليوم /الأحد/، أن هذه التحذيرات من المستوى الأول شملت مناطق مختارة ضمن مقاطعات: سيليزيا السفلى، وسيليزيا، وبولندا الصغرى، وكاربات السفلى.. مضيفة أن التحذير من المستوى الأول يعني احتمال حدوث ظواهر جوية خطيرة قد تؤدي إلى أضرار مادية، وتشكل تهديدا للصحة والحياة.

وفي المناطق المشمولة بهذه التحذيرات، قد تنخفض درجات الحرارة ليلا إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر، كما سيكون الطقس نهارا شديد البرودة أيضا؛ إذ يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 6 درجات تحت الصفر ودرجتين تحت الصفر. أما الرياح، فستكون سرعتها ما بين 10 و20 كيلومترا في الساعة.

وستظل تحذيرات معهد الأرصاد الجوية وإدارة المياه (IMGW) سارية المفعول حتى الساعة الثامنة من صباح غدا /الاثنين/ (30 نوفمبر الجاري).

ووفقا للمعهد، يسيطر مرتفع جوي على معظم أنحاء أوروبا، ومن المتوقع أن ينتقل مركزه من ليتوانيا باتجاه بيلاروسيا. ولا تزال بولندا تقع تحت تأثير هذا المرتفع، مع تمركز كتلة هوائية قطبية فوق البلاد.

واشار إلى أنه في حالات الصقيع الشديد، ينبغي ألا يقتصر الانتباه على درجة الحرارة التي تسجلها موازين الحرارة فحسب، بل يجب أيضا مراعاة "درجة الحرارة المحسوسة" التي تتأثر بسرعة الرياح.

واوصي خبراء الأرصاد الجوية باتخاذ تدابير وقائية جيدة ضد البرد؛ حيث ينصح بارتداء ملابس دافئة وذات قدرة عالية على العزل الحراري، لاسيما السترات والقبعات والأوشحة والقفازات. كما قد يكون استخدام الكريمات الواقية الغنية بالمواد الدهنية للوجه واليدين مفيدا أيضا. ويستحسن، قدر الإمكان، تجنب البقاء لفترات طويلة في الأماكن المفتوحة، لاسيما في المناطق المعرضة لهبات رياح قوية.

يذكر أن معهد الأرصاد الجوية وإدارة المياه في بولندا - المعهد البحثي الوطني (IMGW-PIB) هو المؤسسة البحثية والتشغيلية الرئيسية في بولندا المسئولة عن رصد الطقس والمناخ والهيدرولوجيا وإصدار التحذيرات الجوية والمائية، ويعمل منذ عام 1919