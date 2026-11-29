كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله إحدى السيدات من 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية لقيامهم بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بسيارتها والتعدى عليها بالسب وقيام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتلويح به ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرق) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 27/ الجارى وحال سيرها بالسيارة الملاكى قيادتها "سارية التراخيص" بذات الدائرة فوجئت بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارتها محدثين تلفيات بها، ولدى معاتبتها لهم قاموا بالتعدى عليها بالسب وقام أحدهم بإشهار سلاح أبيض والتلويح به تجاهها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين "لأثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة الضواحى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجة النارية – 2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى").

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





