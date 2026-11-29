أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابًا جديدًا بعنوان «أروقة الأزهر وقضايا المجتمع المصري في القرن الثامن عشر الميلادي»، للباحث يوسف محمد حمزة، ضمن إصدارات سلسلة «تاريخ المصريين»، في دراسة تاريخية تسلط الضوء على الدور العلمي والاجتماعي والسياسي الذي اضطلعت به أروقة الأزهر خلال القرن الثامن عشر، وتكشف عن طبيعة علاقتها بتحولات المجتمع المصري في واحدة من أكثر مراحله التاريخية اضطرابًا.

ويتناول الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر، شهدت تراجع نفوذ الدولة العثمانية، وتصاعد نفوذ البيوت المملوكية، وتزايد الأطماع الاستعمارية في المنطقة، وصولًا إلى الحملة الفرنسية على مصر أواخر القرن الثامن عشر، وفي ظل هذه التحولات، يرصد الباحث أوضاع أروقة الأزهر، ومدى تأثر أدائها العلمي والمجتمعي بحالة عدم الاستقرار السياسي، ودورها في الحفاظ على مكانة الأزهر وتأثيره في المجتمع.

وينطلق الكتاب من مجموعة من التساؤلات البحثية التي تسعى إلى الكشف عن طبيعة الدور الذي أدته الأروقة، ومدى قدرتها على إعداد كوادر علمية مؤهلة لمواجهة تحديات العصر، إلى جانب دراسة نظم التعليم بها، ومجالاته، وشروط الالتحاق، والدرجات العلمية التي كانت تمنحها، فضلًا عن أوضاع مكتباتها وطرق تزويدها بالكتب ونظم الاطلاع عليها. كما يبحث في مدى إسهام هذه المؤسسات التعليمية في توفير بعض المقومات التي استندت إليها تجربة التحديث في عصر محمد علي.

ويكتسب اختيار القرن الثامن عشر أهمية خاصة، بالنظر إلى التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلاله، وما صاحبها من تنامي النفوذ السياسي للعلماء، وحرص السلطة على استمالتهم، إلى جانب ظاهرة توريث المناصب العلمية، التي أسهمت في ظهور نخبة أرستقراطية من العلماء، برزت فيها أسماء مثل الشبراوي والعروسي والجوهري.

ويتكون الكتاب من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، ويتناول التمهيد الأروقة والحياة العلمية قبيل القرن الثامن عشر، فيما يخصص الفصل الأول لدراسة نظام إدارة الأروقة، وما تضمنه من هيكل إداري متكامل ضم عددًا من الوظائف، بدءًا من شيخ الرواق وناظره ونقيبه، وصولًا إلى البواب والفراش والكناس والوقاد، بما يعكس دقة التنظيم الإداري وتوزيع المسؤوليات لضمان انتظام العملية التعليمية وتسيير شؤون الأروقة.

أما الفصل الثاني، فيتناول مصادر تمويل الأروقة، التي تنوعت بين مخصصات الدولة والأوقاف والمنح والتبرعات المقدمة من الميسورين ووجهاء المجتمع، كما يرصد الأدوار المهنية المتعددة التي مارسها العلماء إلى جانب التدريس، ومنها القضاء والإفتاء والإشراف على الأوقاف والتجارة ونسخ الكتب والعمل في خدمة أوقاف الأئمة المشهورين.

ويخصص الفصل الثالث لدراسة علاقة الأروقة بقضايا المجتمع المصري، مستعرضًا مواقف علمائها من قضايا العامة، ودورهم في مواجهة التجاوزات والقمع والدفاع عن المظلومين في مواجهة السلطة المملوكية، كما يتناول المكانة الاجتماعية والسياسية للعلماء، وتوظيفهم في الوساطة والصلح بين القوى المتنافسة، وإيفادهم سفراء إلى دولة الخلافة، فضلًا عن مواقفهم من عدد من القضايا الاجتماعية، مثل شرب القهوة والدخان والتبرك بالأولياء والزواج، والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالعملة المغشوشة والجوامك والأوقاف والفراغ من الوظائف.

وفي الفصل الرابع، الذي يحمل عنوان «الأروقة وإسهاماتها العلمية»، ينتقل الباحث إلى دراسة المنظومة التعليمية داخل الأزهر، بدءًا من التعليم في الكتاتيب باعتباره مرحلة تمهيدية، مرورًا بشروط الالتحاق بالأروقة وجداول الدراسة اليومية وطبيعة التدريس وأوقات قراءة الكتب، وصولًا إلى شروط التدريس ومهام المعيدين والتخصصات العلمية وظاهرة توريث التدريس، كما يتناول الإجازات العلمية التي يحصل عليها الطلاب، ومكتبات الأروقة ونظم الاطلاع على مقتنياتها والعاملين بها.

ويستند الكتاب إلى أطروحة علمية أعدها الباحث لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب، جامعة القاهرة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني السيد البسيوني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ورئيس اتحاد المؤرخين العرب.

ويمثل الكتاب إضافة إلى الدراسات المعنية بتاريخ الأزهر والحياة العلمية والاجتماعية في مصر العثمانية، من خلال تسليط الضوء على الأروقة بوصفها مؤسسات لم يقتصر دورها على التعليم، بل امتد إلى التفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في تشكيل ملامح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال القرن الثامن عشر.