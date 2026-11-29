كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب والضرب بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وطرحها أرضاً وإتلاف هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم ، لرغبته فى عودتها إليه ورفضها ذلك.





أمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو ( له معلومات جنائية- مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.