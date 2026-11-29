تتواصل فعاليات حملة التوعية الكبرى «نقطة مياه تساوي حياة» التي أطلقها اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، حيث نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية حملة توعية ميدانية وحملة «طرق أبواب» بقرية دقرن بمركز كفر الزيات، للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه، وضرورة تركيب القطع الموفرة للحد من معدلات الاستهلاك وتقليل الفاقد.

توجيهات محافظ الغربية

وتضمنت الحملة تقديم رسائل توعوية وإرشادات للمواطنين حول سبل ترشيد استهلاك المياه في الاستخدامات المنزلية اليومية، وأهمية الاستعانة بالقطع الموفرة التي تساعد على تقليل كميات المياه المستهلكة دون التأثير على كفاءة الاستخدام، إلى جانب التوعية بمخاطر الإسراف وضرورة الحفاظ على المياه باعتبارها ثروة وطنية ومسؤولية مشتركة.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة تستهدف الانتقال بالتوعية من المؤسسات والمدارس إلى الشارع والمنازل والقرى، والوصول المباشر إلى المواطنين لتعريفهم بالحلول العملية التي تساعدهم على ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تركيب القطع الموفرة وتغيير بعض السلوكيات اليومية يمثلان خطوات مهمة للحفاظ على الموارد المائية، وأن كل نقطة مياه يتم توفيرها تصنع فارقًا في حماية هذا المورد للأجيال القادمة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد الرحمن سعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الشركة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية الميدانية وطرق الأبواب بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالتوازي مع الأنشطة التثقيفية داخل المدارس والمؤسسات، لنشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والتعريف بفوائد القطع الموفرة، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحويل الحفاظ على المياه إلى سلوك يومي داخل كل بيت.