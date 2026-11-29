توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيف الائتماني أن تتصدر الهند وفيتنام اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث معدلات النمو خلال عام 2027 مع استمرار الأداء القوي للصادرات والاستثمارات، رغم تصاعد الضغوط التضخمية وتزايد التحديات الاقتصادية في عدد من دول المنطقة.

وذكرت الوكالة، في تقريرها للتوقعات الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للربع الأول من عام 2027، أنها أبقت توقعاتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام المقبل عند 4.4% دون تغيير عن تقديرات سبتمبر الماضي، فيما رفعت توقعاتها لنمو عام 2026 إلى 4.8% مقابل 4.6% سابقًا.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7% خلال كل من السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، المنتهيتين في مارس 2027 ومارس 2028، مدعومًا بقوة الصادرات السلعية والاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب توسع الائتمان الموجه للأسر.

وأوضحت أن الصادرات الهندية استفادت من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتنويع الأسواق التجارية وزيادة اندماج البلاد في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في قطاعات الإلكترونيات والمنتجات الهندسية والكيماويات.

وعلى مستوى المنطقة، أشار التقرير إلى أن التوسع العالمي في استثمارات الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز صادرات الاقتصادات الآسيوية المرتبطة بالتكنولوجيا، بما فيها الصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام.

وفي المقابل، حذرت "ستاندرد آند بورز" من تزايد الضغوط التضخمية في الهند خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الأمطار وتراجع مستويات المياه في الخزانات، فضلًا عن استمرار ظاهرة «إل نينيو» وتأثيرها المحتمل على المحاصيل الزراعية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في الهند إلى 6.1% خلال أكتوبر الماضي، متجاوزًا النطاق المستهدف للبنك المركزي، متوقعًا أن يبلغ متوسط التضخم 5.3% خلال السنة المالية الحالية، قبل أن يتراجع إلى 4.7% في السنة التالية.

ورجحت الوكالة أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، مع تزايد احتمالات إقرار زيادة إضافية مطلع عام 2027، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية.

