قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، إن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في كينيا ومنطقة القرن الإفريقي، بعدما باتت غير قادرة على استخدام قواعدها في غرب آسيا، على خلفية الهجمات الجوية الإيرانية.

الحرب الأمريكية الإيرانية وتحركات في أفريقيا



وأوضح محبي، اليوم الأحد، أن بعض القواعد الأمريكية في المنطقة دُمرت بفعل الهجمات الإيرانية، بينما أصبحت قواعد أخرى غير صالحة للعمل.



وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى الابتعاد عن مدى الصواريخ الإيرانية من خلال إنشاء قواعد عسكرية في إفريقيا.



وبعد 40 يومًا، وفي مطلع أبريل، اضطرتا إلى قبول وقف إطلاق النار، في ظل العمليات العسكرية الانتقامية الإيرانية وإحكام طهران قبضتها على مضيق هرمز.



ويقول مسؤولون عسكريون إيرانيون إن رد طهران على التهديدات الأمريكية المتكررة سيظهر من خلال تعزيز الاستعداد العسكري، وليس عبر التصريحات والتهديدات.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت مؤخرًا أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأمريكية في المنطقة، خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا، ألحقت أضرارًا واسعة بالمنشآت والأصول الأمريكية.



وقال محبي إن إيران هزمت العدو بالفعل، معتبرًا أن تراجعه أحد أبرز الأدلة على ذلك، مضيفًا أن واشنطن كانت ستواصل عدوانها لو كانت القوة كفيلة بتحقيق أهدافها.



وأضاف أن من وصفه بالعدو أنهى الحرب بعدما فقد الأمل في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لجأت إلى الاتفاق بعد فشلها في تحقيق أهدافها عسكريًا.



وحذر محبي من أن واشنطن تسعى إلى تكرار تحركاتها من خلال المؤامرات والمخططات والتحركات التي تنفذها جماعات تعمل بتوجيه منها، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى الوعي الشعبي والاستعداد لمواجهة هذه التحركات.