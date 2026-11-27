أصدر الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، القرار رقم 3008، بإحالة أستاذة مساعدة بقسم الصحة النفسية بكلية التربية إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على خلفية اتهامها بعدم الأمانة العلمية في أحد مؤلفاتها.

قرار عاجل من رئيس جامعة طنطا



وجاء القرار عقب الاطلاع على مذكرة التحقيق في الموضوع رقم 1484/127/2026، والموافقة على ما انتهت إليه بشأن ما نُسب إلى الأستاذة المساعدة من عدم الأمانة العلمية في مؤلف يحمل عنوان «السيبرانية والسيكولوجيا الرقمية».

قرار إحالة عضو هيئة التدريس

واستند قرار الإحالة إلى المواد 95 و96 و98 و110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمواد 138 و140 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م .

تكليف جهات التحقيق

وتضمن القرار تكليف الجهات المختصة بالجامعة بتنفيذه، كل فيما يخصه، تمهيدًا لعرض الواقعة على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس المختص.

وتأتي هذه الإحالة في ضوء قرار آخر لرئيس الجامعة، صدر في 2 نوفمبر 2026، بإحالة الأستاذة المساعدة نفسها إلى مجلس التأديب، على خلفية اتهامات تتعلق بعدم الأمانة العلمية في 4 مؤلفات أخرى.