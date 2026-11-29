تدرس الحكومة الإندونيسية زيادة أسعار الوقود المدعوم مطلع عام 2027، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة الروبية، ما يفاقم الضغوط على المالية العامة لأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وذكرت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، أن مقترح زيادة الأسعار طُرح خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، بمشاركة مسؤولين من بنك إندونيسيا المركزي، وشركة الطاقة الحكومية "بيرتامينا"، وصندوق الأصول السيادية "دانانتارا"، ومكتب الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية، دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن الزيادة أو تحديد حجمها.

وأوضحت المصادر أن المقترح جاء من شركة "بيرتامينا" على خلفية مخاوف تتعلق بوضعها المالي، في وقت تدرس فيه الحكومة التداعيات المحتملة للزيادة على الأوضاع المالية للشركة وشعبية الرئيس برابوو سوبيانتو.

وأبقت إندونيسيا أسعار الوقود المدعوم دون تغيير، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط واضطراب أسواق الطاقة الدولية، في حين يُتوقع أن ترتفع مخصصات دعم الطاقة إلى 500 تريليون روبية، بما يعادل 27.2 مليار دولار، خلال العام الجاري، بزيادة 30% على المخصصات التي رُصدت في الأصل.

ويحدد القانون الإندونيسي سقف عجز الموازنة السنوية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تُقدر الحكومة العجز خلال العام الجاري بنحو 2.85%، في ظل الضغوط الناجمة عن البرامج الاجتماعية المكلفة التي أطلقها الرئيس برابوو، ومن بينها توفير وجبات مجانية لملايين الطلاب والنساء الحوامل.

وتكتسب أسعار الوقود أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة في إندونيسيا، إذ أسهم استقرارها خلال السنوات الماضية في إبقاء التضخم عند مستويات معتدلة، إلا أن تراجع الأوضاع الاقتصادية دفع الروبية إلى تسجيل مستويات قياسية منخفضة عدة مرات هذا العام، كما جعل سوق الأسهم الإندونيسية الأسوأ أداءً عالميا، وسط تراجع سريع في ثقة المستثمرين.

وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في معدلات تأييد الرئيس برابوو خلال العام الجاري، ويرتبط ذلك بصورة أساسية بتقييم المواطنين لأدائه في إدارة الاقتصاد، ما يزيد حساسية أي قرار برفع أسعار الوقود.

وقال دجايادي حنان، المدير التنفيذي لمؤسسة المسح الإندونيسية لاستطلاعات الرأي، إن زيادة أسعار الوقود المدعوم قد تؤثر سلبا على شعبية الرئيس، موضحا أن شعور المواطنين بتزايد الضغوط الاقتصادية ينعكس على تقييمهم للأوضاع المعيشية، وقد يؤدي إلى تصاعد الاستياء الشعبي من أداء الحكومة، ولا سيما الرئيس.

وتشير التجارب السابقة إلى حساسية هذه القرارات، إذ أسهمت زيادة أسعار الوقود عام 1998 في اندلاع احتجاجات عنيفة ضد الرئيس الأسبق سوهارتو، انتهت بالإطاحة به، كما تسببت زيادة مماثلة عام 2015 في تراجع معدلات تأييد الرئيس السابق لبرابوو.

وبحسب تقديرات وزارة المالية الإندونيسية، استنادا إلى أسعار أكتوبر الماضي، يُباع البنزين المدعوم من فئة أوكتان 90 بسعر 10 آلاف روبية للتر، أي ما يعادل نحو نصف سعره الاقتصادي التقديري، بينما يُباع الديزل بسعر 6800 روبية للتر، وهو أقل من ثلث سعره الاقتصادي.

وزادت أعباء الدعم أيضا مع تحول مستهلكين اعتادوا شراء أنواع الوقود الأعلى جودة إلى الوقود المدعوم، نتيجة ارتفاع أسعار الأنواع الأخرى واتساع الفارق السعري بينها، فيما تدرس وزارة الطاقة زيادة الحصة المقررة من الوقود المدعوم، عقب تقارير عن امتداد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود في عدد من المدن.

وتواجه إندونيسيا، باعتبارها مستوردا صافيا للنفط، تحديات إضافية جراء تراجع عملتها المحلية، التي سجلت يوم الخميس الماضي مستوى قياسيا منخفضا عند 18 ألفا و395 روبية مقابل الدولار الأمريكي، ما يزيد تكلفة الواردات النفطية ويضاعف الضغوط على الموازنة العامة.