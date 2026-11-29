كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، قرر تحمل تكاليف تذاكر الطيران الخاصة ببعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر، للمساعدة في إنهاء إجراءات السفر".

وأضاف أن بعثة الزمالك من المقرر أن تغادر إلى الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام مولودية الجزائر.

وأوضح أن ترتيبات سفر الفريق شهدت تعثر توفير طائرة خاصة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، إلى جانب رفض شركة السياحة الراعية توفير طائرة خاصة لنقل البعثة.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك استقرت على سفر الفريق عبر رحلة طيران عادية فيما تحمل ممدوح عباس تكاليف تذاكر الطيران، على أن تتولى إدارة النادي سداد تكاليف إقامة البعثة في الجزائر.

