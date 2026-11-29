كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل العقد الجديد لعلي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة معه للاتفاق على البنود المالية والتعاقدية، مشيرًا إلى أن الاتحاد قرر مساواته ماليًا بعقد حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا مع علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، أمس، للاتفاق على بنود عقده الجديد وتحديد التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد".

وأضاف: "اتحاد الكرة قرر مساواة علي ماهر ماليًا بعقد حسام حسن، المدير الفني السابق، والذي كان يحصل على راتب شهري بقيمة 3 ملايين جنيه شامل الضرائب، منذ توليه المسؤولية في 2024 وحتى كأس العالم 2026".

وتابع: "تم تحديد راتب علي ماهر بقيمة 3 ملايين جنيه شهريًا، ليصل صافي ما يحصل عليه إلى نحو 2.3 مليون جنيه بعد خصم الضرائب، وفقًا للتفاصيل التي تم الاتفاق عليها".

وأوضح: "اتحاد الكرة حدد أيضًا رواتب الجهاز الفني المعاون، الذي يضم محمد عبد الكريم وتامر مصطفى، إلى جانب باقي أفراد الجهاز، بإجمالي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه شهريًا".

وأشار زيدان إلى أن راتب المدرب العام محمد عبد الكريم وتامر مصطفى يتراوح ما بين 250 و350 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للتفاصيل المالية التي كشفها.