قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها المطالبة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تواجه تهديدات أو تعرضت لهجمات، في الوقت الذي ترفض فيه إدانة الضربات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسلامي قوله إن مطالبة الوكالة بإجراء عمليات تفتيش للمواقع النووية الإيرانية يجب أن تقترن بموقف واضح يدين الهجمات العسكرية التي تعرضت لها، معتبرًا أنه لا يمكن تجاهل التهديدات الأمنية التي تواجه هذه المنشآت عند المطالبة بممارسة الرقابة الدولية عليها.

وأضاف إسلامي أن جميع المنشآت النووية الإيرانية كانت خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن المنشآت الموجودة تحت الأرض جرى إنشاؤها تحسبًا لاحتمالات تعرض المواقع النووية لهجمات من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات التفتيش والرقابة على الأنشطة النووية، خاصة في أعقاب الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.