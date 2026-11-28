قاد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بنطاق حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، لمتابعة منظومة النظافة العامة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع أعمال رفع التراكمات والمخلفات، وجهود إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ومدى الالتزام بتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات أو إشغالات تعوق الحركة،جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، رئيس حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وسرعة التعامل مع أي بؤر لتراكم القمامة، ومواصلة حملات إزالة الإشغالات بالشوارع والميادين والأرصفة، مع المتابعة المستمرة لأعمال فرق العمل الميدانية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى النظافة والمظهر الحضاري.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي سياق متصل، وعقب صدور حركة التنقلات والتكليفات الجديدة، تابع المحافظ اداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الذين بدأوا جولات ميدانية مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على منظومة النظافة، ورفع التراكمات، وإزالة الإشغالات، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

رفع كفاءة الخدمات

كما تضمنت المتابعة تكثيف المرور لرصد مخالفات البناء والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة المخالفات في المهد، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، إلى جانب حصر العقارات والمنشآت ذات الخطورة الداهمة وسرعة التعامل مع قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ردع مخالفين

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن حركة التنقلات تستهدف ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، مشددًا على أن كل رئيس مركز ومدينة وحي مسؤول مسؤولية كاملة عن مستوى الخدمات والانضباط داخل نطاقه، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تواجدًا ميدانيًا مستمرًا ومتابعة دقيقة لكافة الملفات الخدمية، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع، والتقييم الدوري للقيادات التنفيذية وفقًا لما يتحقق من نتائج ملموسة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام، وأن الشارع هو المعيار الحقيقي لتقييم المسؤول، وأن تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات أهالينا يأتيان في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة.