تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أعمال رصف طريق مقابر عوارة بنطاق حي ثان طنطا، بطول 650 مترًا ومتوسط عرض 10 أمتار، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جودة الأعمال على أرض الواقع،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ،الأستاذ سامي فتحي رئيس حي ثان طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، أعرب الأهالي عن سعادتهم بأعمال الرصف، ووجهوا الشكر للمحافظ على تطوير الطريق، مؤكدين أهميته في خدمة المنطقة وتيسير حركة الانتقال، باعتباره أحد الطرق الحيوية التي يرتادها المواطنون، مشيدين بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه المحافظ برفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بالطريق، ومراجعة جميع مصادر الإضاءة والتأكد من انتظام عملها، بما يضمن وضوح الرؤية ليلًا ويعزز سلامة المواطنين ويحافظ على أرواحهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بكافة التفاصيل التي تحقق الأمان والراحة لمستخدمي الطريق.

رفع كفاءة الخدمات والرصف

كما وجّه بزراعة الأشجار على جانبي الطريق عقب الانتهاء من أعمال الرصف، لاستكمال أعمال التطوير وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المنطقة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف، والالتزام بجودة التنفيذ بما يحقق تطلعات أهالينا ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.