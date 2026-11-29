حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنجازًا جديدًا بحصول التلميذة أمان عبد الحكم رجب، بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة اللواء فريد عزت وهبة التابعة لإدارة أبو رديس التعليمية، على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة «المشروع الوطني للقراءة»، ضمن المستوى الذهبي للمرحلة الابتدائية، بعد قراءتها 50 كتابًا.

وتقدمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتهنئة إلى توجيه المكتبات بالمديرية، وإدارة أبو رديس التعليمية، وأخصائية المكتبة بالمدرسة، وأسرة التلميذة، بمناسبة هذا الإنجاز، الذي يعكس جهود دعم القراءة وتنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطلاب.

وأكدت مدير المديرية أن هذا التميز يأتي تقديرًا للجهود المبذولة من الطلاب والمشرفين والقائمين على تنفيذ المشروع، والدعم المستمر للأنشطة الثقافية والتعليمية التي تستهدف اكتشاف المواهب وتنمية مهارات القراءة والاطلاع، مشيرة إلى أهمية القراءة في بناء الشخصية وتنمية الفكر والإبداع.

وترأست الدكتورة وفاء رضا وفد مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لحضور احتفالية إعلان نتائج المسابقة، التي أُقيمت بقصر عابدين بالقاهرة، مساء السبت 28 نوفمبر الجاري، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، ممثلةً عن وزير التربية والتعليم، ونجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، ورئيس جامعة القاهرة، نائبًا عن وزير التعليم العالي.

وضم الوفد لبنى شوقي، موجه عام المكتبات بالمديرية، ومصطفى سلامة، مدير مدرسة اللواء فريد عزت وهبة بأبو رديس، وعبير رجب، أخصائية بالمدرسة، وعبد الحكم رجب، والد التلميذة.

ومن جانبها، أوضحت لبنى شوقي أن التصفيات النهائية للمسابقة أُقيمت خلال شهر أغسطس الماضي بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 24 طالبًا وطالبة، موزعين على ثلاثة مستويات، بواقع 8 متسابقين في كل مستوى.

وأضافت أن مستويات المسابقة تتضمن المستوى الفضي، ويشترط قراءة 30 كتابًا، والمستوى الذهبي، ويشترط قراءة 50 كتابًا، والمستوى الماسي، ويشترط قراءة 100 كتاب، مشيرة إلى أن إعلان النتائج أسفر عن فوز التلميذة أمان عبد الحكم بالمركز الثالث جمهوريًا في المستوى الذهبي للمرحلة الابتدائية، متمنية لها دوام التفوق والتميز.