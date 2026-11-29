واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح بقيادة الدكتور حجازى احمد ، مدير إدارة العلاج الحر جهودها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر 2026، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل .

تشميع 32 منشاة طبية مخالفة

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح ان جهود الحملات أسفرت عن المرور على 127 منشأة طبية خاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

واوضح انه تم غلق وتشميع 32 منشأة طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة للعمل، و توجيه إنذارات إلى 65 منشأة لتلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

واضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة،

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بمطروح أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، وأن الحملات الرقابية مستمرة ولن تقتصر على منشأة أو مركز بعينه، بل تمتد لتشمل جميع أنحاء المحافظة.

وتهيب المديرية بالمواطنين ضرورة التأكد من ترخيص المنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، والتحقق من مؤهلات وترخيص مزاولة المهنة للقائمين على تقديم الخدمات الطبية، وعدم التعامل مع أي منشأة أو شخص يمارس نشاطًا طبيًا دون سند قانوني.