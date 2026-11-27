وجه وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محمد بدران بسرعة الانتهاء من إجراءات تفعيل عيادات التأمين الصحي بمستشفيات الحمام المركزي والضبعة المركزي والنجيلة المركزي، وتكثيف المرور والمتابعة على مستشفى النجيلة المركزي استعدادًا لزيارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ومراجعة واستيفاء الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتجهيز الوحدات الصحية المرشحة للاعتماد.

وذكرت مديرية الصحة، في بيان اليوم أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع مديري إدارات ديوان عام المديرية والمستشفيات والإدارات الصحية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بانتظام العمل ورفع كفاءة الأداء وتعزيز المتابعة الميدانية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

ووجه بدران بتوفير مسئولين مختصين بإدارة متابعة المديريات بجميع المنشآت الصحية، لضمان سرعة التواصل والمتابعة وتنفيذ التوجيهات، مع التنسيق بين الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية لتجهيز الوحدات الصحية المرشحة للاعتماد.

وأكد ضرورة تواجد مديري إدارات ديوان عام المديرية ومديري المنشآت الصحية بالمحافظة على رأس العمل، والإبلاغ في حالة المأمورية أو الإجازة مع تواجد من ينوب عنهم، والالتزام بإرسال بيان يومي بتواجد الأطقم الطبية بالوحدات الصحية ويومية الغياب إلى إدارة الرعاية الأساسية، في موعد أقصاه العاشرة صباحًا، مع توضيح الإجراءات المتخذة لضمان انتظام العمل في حالات غياب الأطباء أو هيئة التمريض.

وشدد على سرعة ودقة الرد على المكاتبات والبيانات الواردة من الإدارات المختصة بالمديرية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى إطلاق حملة لرفع مستوى النظافة بالمنشآت الصحية، مع إجراء جرد أسبوعي شامل للأقسام وإرسال صور توثق مستوى النظافة بكل قسم إلى مجموعة المتابعة، مؤكدًا أهمية تفعيل دور فرق خدمة المواطنين بجميع المنشآت الصحية وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وطلباتهم.

وشدد على تيسير الإجراءات الطبية والإدارية للمتقدمين للحصول على بطاقات تكافل وكرامة بالمستشفيات، وتذليل أي معوقات أمامهم.