كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، أن إسرائيل حاولت خلال المفاوضات التي أعقبت اتفاق أوسلو ربط ملف الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بقضية إصدار عفو عام عن الفلسطينيين الذين تعاونوا معها، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني رفض هذا الربط بصورة مطلقة وتمسك بالتعامل مع قضية المعتقلين باعتبارها ملفًا مستقلًا لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات.

وقال عبد الرازق خلال لقاء ببرنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية» إن الجانب الإسرائيلي أراد الحصول على عفو عام عن الأشخاص الذين تعاملوا معه في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى لا تتم ملاحقتهم أو محاكمتهم بتهم العمالة بعد وصول السلطة الفلسطينية وبدء ممارسة مسؤولياتها.

وأوضح أن المقترح الإسرائيلي قوبل برفض فلسطيني كامل، مشددًا على أن قضية الأسرى لا ينبغي ربطها من قريب أو بعيد بملف المتعاونين مع الاحتلال، وأن الإفراج عن المعتقلين يجب أن يكون موضوعًا أساسيًا ومستقلًا في المفاوضات بعيدًا عن أي مطالب إسرائيلية تتعلق بمنع محاسبة المتعاونين معها

وأضاف أن الخلاف حول هذه المسألة كان أحد جوانب التعقيد التي واجهت المفاوضات المتعلقة بالأسرى عقب توقيع اتفاق أوسلو، خاصة أن الجانب الفلسطيني كان يرفض تحويل حقوق المعتقلين إلى ورقة تفاوضية مرتبطة بقضايا أخرى، وأشار إلى أن المفاوضات شهدت لاحقًا تطورات أدت إلى توقفها بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل عام 1994، وهو ما دفع إلى انتقاله من القاهرة إلى تونس بوثيقة سفر مصرية حيث التقى للمرة الأولى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.