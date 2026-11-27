قاد المهاجم المصري مصطفى محمد فريقه قونيا سبور لتحقيق فوز ثمين على حساب ألانيا سبور بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري التركي.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل أول أهدافه بقميص قونيا سبور، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 97، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في توقيت حاسم من عمر اللقاء.

ويمثل الهدف بداية مميزة للمهاجم المصري مع فريقه الجديد، بعدما نجح في حسم المواجهة لصالح قونيا سبور في اللحظات الأخيرة، ليمنح جماهير فريقه انتصارًا ثمينًا.

جاء هدف مصطفى محمد ليكون نقطة التحول في مشواره مع قونيا سبور، بعدما نجح في فك صيامه التهديفي منذ انضمامه للفريق، وافتتاح سجله من الأهداف بقميص النادي التركي، في مباراة قد تمنحه دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة.