تواصل لجنة التراث ندواتها بعدد من المدارس بمدينة مرسى مطروح، وذلك في إطار احتفالات مطروح بعيدها القومي .



ندوة عن معركة وادي ماجد المجيدة

وقامت الدكتورة أم العز بريك مدير عام الإعلام بقطاع اسكندرية ومطروح وعضو لجنة التراث بإلقاء ندوة عن معركة وادي ماجد المجيدة، بمدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية للبنات.

تناولت المحاضرة ظروف المعركة والتي بدأت عند إعلان الحماية البريطانيه علي مصر عام 1914في ظل وجود الاحتلال الايطالي في ليبيا المجاوره ومحاولة أبناء القبائل في مطروح مساندة المقاومة الليبية، سعت إنجلترا لإحكام السيطرة علي الحدود الغربية لمصر ، في محاولات بريطانيا بإبعاد القبائل عن مناطق تمركزها وملاحقة بعض رموز المقاومة

فكانت المواجهة بين أبناء القبائل بمعاونة عناصر من القوات المصرية وبعض الضباط العثمانيين.

ثم تطرقت لدور محمد صالح حرب قائد قوات الهجانة المصرية الحكمدار العسكري بمطروح، ويعد من أبرز من ارتبط بالمقاومة في الصحراء الغربية وأصبح لاحقًا وزيراً للحربية.

وأشادت بدور المجاهدين من مطروح في المعركة وهم:المجاهد حسين جبريل العاصي والمجاهد صالح بوزوير السمالوسي

نسب إليه قتل القائد البريطاني إسناو

صالح بوزريق العشيبي

فرج زهيويق العزومي

ختال العلواني الفردي

حميدة عطيوه الفردي

عوض خميس الصنقري

محمد راغب الدربالي

ووقع عدد من المجاهدين في الأسر وأعدم بعضهم وأعتقل الأخرين لمدة لا تقل عن ٣ سنوات ثم أفرج عنهم.

ونفذ حكم الإعدام ل٢٩١ من المجاهدين.

حسين جبريل العاصي

حميدة جبريل العاصي

كريم حميدة العاصي

ختال العلواني

ثم اختتمت المحاضرة باستخلاص الدروس المستفادة من المعركة والتي تعد نموذجا للمقاومة الشعبية المصرية كما يعتبر أبناء مطروح جزءا أصيلا من حركة المقاومة الوطنية. كما أن التعاون بين الجيش وأبناء القبائل

الموقع الاستراتيجي الهام لمطروح باعتبارها البوابة الغربية لمصر.