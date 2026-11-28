اختارت وزارة الثقافة الإيطالية الدكتور طارق سيد توفيق، وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس الرابطة الدولية لعلماء الآثار المصرية القديمة، رئيسًا للجنة العلمية للمتحف المصري بمدينة تورينو الإيطالية، ليصبح بذلك أول عالم مصري يتولى هذا المنصب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية في الكفاءات العلمية المصرية، والمكانة المتميزة للدكتور طارق توفيق وخبراته الأكاديمية، كما يجسد المكانة الرفيعة لعلماء جامعة القاهرة في الأوساط الأكاديمية والثقافية العالمية.

وقال رئيس الجامعة إن تولي عالم مصري رئاسة اللجنة العلمية للمتحف يمثل امتدادًا لعطاء أجيال من علماء كلية الآثار بجامعة القاهرة، الذين أسهموا في التعريف بالحضارة المصرية وصون تراثها الإنساني، وتعزيز حضورها ومكانتها في المحافل الدولية.

ويعد المتحف المصري بمدينة تورينو، الذي افتتح عام 1824، أحد أعرق المتاحف المتخصصة في الآثار المصرية القديمة على مستوى العالم، وتضم لجنته العلمية نخبة من كبار علماء الآثار المصرية القديمة ومديري المتاحف الكبرى دوليًا.

وتتولى اللجنة مراجعة واعتماد خطط العرض المتحفي المستقبلية، ومتابعة النشر العلمي، وضمان تهيئة البيئة الملائمة لعرض القطع الأثرية والحفاظ عليها.

وكان العالم الراحل الدكتور جاب الله علي جاب الله، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار وأحد أبرز علماء كلية الآثار بجامعة القاهرة، عضوًا باللجنة العلمية للمتحف حتى عام 2012، قبل اختيار الدكتور طارق توفيق رئيسًا لها، بما يعكس استمرار الحضور العلمي المصري في المؤسسات الثقافية والأثرية الدولية.