استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، يأتي ذلك في إطار زيارتها لمصر، لاجراء مراجعة مستهدفة في مجال التطوير الإداري، بهدف التعرف على اختصاصات المجلس وجهوده في مجال دعم وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دوره في دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

يرأس بعثة الآلية الأفريقية الدكتور موكيتسي ماجورو، عضو لجنة الشخصيات البارزة بالآلية، ورئيس وزراء ليسوتو الأسبق، وضمت البعثة، بيتسو تسوكوانا، والدكتور خالد زكريا أمين خبير استشاري وطني في الإدارة العامة، الدكتورة راشيل موكامونانا مديرة مراجعات وتقييمات الدول بالأمانة القارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهيوغ مأتيزيلا من الأمانة القارية للآلية، والدكتور كريم بن كحلة خبير استشاري دولي ومتخصص في إصلاح الإدارة العامة، وأجنيس أوميجا مسؤولة الدعم الإداري بالأمانة القارية للآلية.

جاءت الزيارة بناءً على دعوة من مصر للإطلاع على الانجازات التي حققتها الدولة في مجال التطوير الإداري في القطاعات المختلفة، ومن بينها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت زيارة البعثة له، بناءً على تنسيق السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية لعضوية مصر في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، كما شارك في الاجتماع سكرتير أول مينا مكاري الرئيس التنفيذي لسكرتارية اللجنة الوطنية.

ورحبت الدكتورة إيمان كريم بأعضاء البعثة، مؤكدة على حرص الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في الجمهورية الجديدة، مستعرضة جهود الدولة المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2030) ممثلة في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافته أن الاستراتيجية اعتمدت في صياغتها على النهج التشاركي مع المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك وفق الإطار التنسيق مع الجهات المعنية، معلنة عن إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما استعرضت عددًا من المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، مستعرضة البرامج المختلفة المنفذة لتحقيق أهداف المبادرة، لاسيما تلك المتعلقة بمحور التمكين الاقتصادي ومن بينهم مبادرتي "حرفتنا من تراثنا" و"ريادة الأعمال الخضراء".

على نحو آخر تناول المهندس وائل مسئول إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس، الخطوات التي تمت لإعداد الاستراتيجية، والمتطلبات المختلفة، التي استدعت وضعها، ومنها التغلب على التحديات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في تلقي الخدمات المختلفة.

واستعرض المحاور المختلفة للاستراتيجية، والجهود المبذولة لتحقيق المقاربة للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مع التجارب الدولية، وتقاطعها مع 6 استراتيجيات وطنية، كما استعرض الاحصائيات الناتجة عن الرصد المجتمعي الواقعي، المتعلقة بالحقوق المختلفة، التي عملت الدولة المصرية على تحقيقها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخدمات المختلفة.

كما سلط مسئول إدارة التخطيط والمتابعة الضوء على انجازات الدولة المصرية في دعم وتوفير التسهيلات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة، ومنها شبكة النقل والمواصلات ، "محطة قطارات الصعيد" ببشتيل، والاتوبيس الترددي الجديد، وكذلك خدمات التوثيق والشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات، ومن ضمنها الخدمات المصرفية للأشخاص من ذوي الإعاقات.

وتناول الاجتماع جهود الدولة المصرية في توجيه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يتم إصدارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، التي تُعد بمثابة الهوية الوطنية لإثبات الإعاقة، كما ناقش الاجتماع الدور التنسيقي للمجلس مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما استعرض الاجتماع الإعفاءات الضريبة، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، لاستيفاء نسبة الـ5% في تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، التي حرصت العديد من الشركات على تحقيقها للحصول على هذه مزايا التخفيض الضريبي.

كما تناول الاجتماع آلاليات الأخرى الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها وحدة الدعم السريع، والتواصل الفوري مع مكتب النائب العام بشأن أي إنتهاك يتعرضون له، فضلًا عن المبادرات التوعوية المختلفة، وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإيداع الحالات بلا مأوي في دور رعاية، فضلًا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم لهم، كالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقطاعات المسئولية المجتمعية في العديد من الشركات.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسّعت الدولة المصرية البرامج الحكومية المعنية بتوفير تدابير الحماية الاجتماعية، والمبادرات العامة التي تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة ودمجهم، ومنها إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" عام 2020 لدعم الدمج الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة، مع إنشاء مراكز خدمة في جميع أنحاء البلاد، وتوجيه مخصصات مالية حكومية لدعم ذوي الإعاقة.

وأشارت أن الدولة المصرية عملت على ربط مبادرات مثل «تكافل وكرامة» و«كاش بلس» بالمساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التوظيف، للأسر المؤهلة، بما في ذلك الأسر التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة، كما برز دمج ذوي الإعاقة في فعاليات مثل المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية «حماية»، الذي تم تنظيمه مؤخرًا من قبل وزارتي التضامن الاجتماعي، والخارجية المصرية والتعاون الدولي وشئون المصريين في الخارج في العاصمة الجديدة بمصر.

وأوضحت أن الدولة المصرية اهتمت بدور التكنولوجيا المساعدة والأطراف الصناعية، فركزت على توطين تصنيع الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية، وتوسيع نطاق التأهيل البدني، ودعم الحركة، إلى جانب الشراكات الدولية مع جهات مثل منظمة الصحة العالمية.

كما أشارت "المشرف العام على المجلس" إلى أن الفعاليات العامة، والتي ينظمها المجلس، وتلك المتعلقة بالشباب والرياضة كاحتفالية «قادرون باختلاف»، تحرص على تسليط الضوء على النجاحات الشخصية، والتوعية العامة، والدمج في التعليم، وحصص الإسكان، ومراكز الشباب، والرياضات البارالمبية، مشيرة إلى التوجيهات الصادرة عقب منتدى مصر 2026، التي دعت إلى إنشاء منظومة متكاملة لتوفير خدمات التواصل الرقمية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلًا عن تقديم خدمات التدريب المهني، ومسارات التوظيف، وإتاحة لغة الإشارة للأفراد الصم وضعاف السمع.