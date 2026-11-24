نظّم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى الورش الموضوعية لمناقشة طرق وآليات الحد من الإعاقة وسبل الوقاية والاكتشاف المبكر.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الورش الموضوعية، التي ينظمها المجلس، لإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030)، والتي تأتي ضمن مبادرة «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي في مصر»، بتمويل من إيطاليا عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وبالدعم الفني من منظمة هانديكاب إنترناشونال (HI).

وتستهدف الورش الموضوعية المحاور المختلفة للاستراتيجية، ليتم مناقشتها بشكل أكثر تخصصًا من خلال مجموعة من الورش، المعتمدة على النهج التشاركي، والتي يتم من خلالها استعراض خطط الجهات الحكومية ومشروعاتها ذات الصلة.

وخلال الجلسة الأولى من الورشة، استعرض الدكتور بيشوي علاء، ممثل وزارة الصحة والسكان، تدخلات الوزارة في مجالات الوقاية والاكتشاف المبكر، بما يشمل برامج فحص حديثي الولادة، والكشف عن بعض الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي، وخدمات المشورة الوراثية، وتدريب الكوادر الصحية والتوعية المجتمعية، كما تناولت المناقشات سبل تطوير هذه الخدمات وتعزيز سبل الإحالة إلى المراكز المتخصصة.

من جانبها، أكدت غادة محسن، ممثلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهمية أن تعكس البرامج والمشروعات المقترحة أهداف الاستراتيجية وتوجّهاتها، وألا تقتصر الخطة التنفيذية على إعادة عرض الأنشطة القائمة.

كما تناولت المناقشات ضرورة توضيح القيمة المضافة للتدخلات المقترحة، وتعزيز التكامل بين المبادرات والجهات المعنية، بما يدعم ترجمة الاستراتيجية إلى برامج عملية ذات نتائج قابلة للقياس.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح ممثلو وزارة المالية، خلال مداخلاتهم، أهمية ربط برامج كل جهة حكومية وأنشطتها بالمستهدفات المقابلة في الاستراتيجية، في إطار التوجه نحو موازنة البرامج والأداء.

وشددت المناقشات على ضرورة تحديد الأنشطة واحتياجاتها أولًا، ثم بحث مصادر التمويل المناسبة، بما يساعد على إعداد خطة تنفيذية واضحة المتطلبات وقابلة للتنفيذ.

فيما تم تخصيص الجلسة الثانية من الورشة لإجراء تطبيقات عملية حول الرؤي والأطروحات والتدخلات المقترحة بشأن الحد من الإعاقة وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر، من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتناقش دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، وآليات التنسيق والموارد المطلوبة.

ونتج عن هذه المجموعات مجموعة من التوصيات أبرزها أهمية تعزيز دور الوحدات الصحية بوصفها مدخلًا للأسر إلى خدمات الاكتشاف المبكر، وتنظيم الإحالة إلى المراكز المتخصصة، ودمج التوعية في البرامج المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية والتعليمية.

كما طُرحت مجموعات العمل عدد من المقترحات الخاصة بتحسين إتاحة المرافق والخدمات، وتعزيز تكامل البيانات، وتيسير الحصول على الأجهزة المساعدة وخدمات صيانتها محليًا، فضلًا عن أُبرز دور منظمات المجتمع المدني في الوصول إلى الأسر والمناطق النائية، وتقديم معلومات ميسّرة، ودعم الإحالة إلى الخدمات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالفحص والمشورة الوراثية، ناقش المشاركون إعطاء الأولوية للأسر ذات التاريخ المرضي، مع التأكيد على عدم ربط الزواج أو التمتع بالحقوق بنتائج الفحوصات، مع التأكيد على عدم إجراء الفحص قسرًا.

واشتملت التوصيات المقترحة للمتابعة تشكيل مجموعة عمل ثلاثية تضم وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للتنسيق بشأن المحور وخطته التنفيذية، كما تم مناقشة إحالة المقترحات ذات الطابع التشريعي إلى المحور الأول، وربط الأنشطة بمؤشرات قابلة للقياس تتناول النتائج والتغطية والإنصاف، وليس أعداد المستفيدين وحدها.

جدير بالذكر أن الورشة حضرها 46 مشاركًا، فضلًا عن ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، والمنظمات الدولية، إلى جانب فريق عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمة هانديكاب إنترناشونال، كما عملت الورشة على أتاحة تبادل الخبرات وطرح الأولويات العملية، المستندة إلى خبرات المؤسسات وتجارب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بين المشاركين فيها.

وتمثّل مخرجات الورشة مدخلات فنية للمراحل التالية من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة "2026 - 2030"، من خلال بلورة التدخلات المقترحة، تحديد الأدوار، وآليات التنسيق والاحتياجات التمويلية.

ويأتي الدعم الفني الذي تقدمه منظمة هانديكاب إنترناشونال، في إطار المبادرة المموَّلة من إيطاليا عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، مساندًا لجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وشركائه في تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية واقعية ملموسة وقابلة للقياس، تقودها المؤسسات الوطنية، وتقوم على المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم المختلفة.