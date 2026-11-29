أكدت وزارة العمل والمعاشات البريطانية تعرض أنظمتها لمحاولة اختراق إلكتروني، أدت إلى تعطيل الخدمات الخاصة بالمعاشات والمزايا عبر الإنترنت، وسط مخاوف من تداعيات الحادث على المستفيدين.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، السبت، بأن الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة ظلت غير متاحة، عقب الحادث الذي وقع الجمعة، فيما قال وزير العمل والمعاشات بات مكفادين إن الوزارة تعرضت لـ«محاولة غير مصرح بها للوصول إلى أنظمتها».

ورغم ورود تقارير عن تأخر بعض المدفوعات للمستفيدين من الإعانات والمتقاعدين، أكدت الوزارة أن المدفوعات المنتظمة لم تتأثر وستستمر كالمعتاد، مشيرة إلى اعتقادها بأن التأخيرات التي جرى الإبلاغ عنها لا ترتبط بالهجوم الإلكتروني.

لكن أحد موظفي الوزارة أبدى، في تصريحات لـ«بي بي سي»، قلق الموظفين المتزايد بشأن المستفيدين في ظل استمرار تعطل الخدمات، مشيرا إلى تراجع المعنويات بسبب نقص المعلومات الرسمية المتاحة داخل الوزارة.

وقال الموظف إن العاملين أصبحوا يحصلون على معلومات بشأن الأزمة من «بي بي سي نيوز» أكثر مما يحصلون عليه من وزارة العمل والمعاشات نفسها.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الجمعة، إن الحكومة لم تستبعد وجود نشاط «خبيث» وراء الحادث، وسط استمرار التعامل مع تداعيات الهجوم الإلكتروني.