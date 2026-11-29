نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

إنقاذ النفس أولى.. "دار الإفتاء": تصوير الحوادث وترك المصابين دون إسعاف لا يجوز شرعًا

أكد الدكتور مصطفى عبدالكريم، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، أن تصوير المصابين وضحايا الحوادث والانشغال بنشر المقاطع سعياً وراء تحقيق المشاهدات والترند، أمر لا يجوز شرعاً إذا أدى إلى تعطيل إسعاف المتضررين واستمرار معاناتهم، مشدداً على أن حفظ النفس الإنسانية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

التضامن: 400 مليون جنيه حصيلة مبدئية لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن حصيلة المبالغ التي تلقتها حسابات الوزارة لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق بلغت نحو 400 مليون جنيه بشكل مبدئي، موضحًا أن الحصيلة النهائية ستتحدد بعد استئناف العمل بالبنوك.

القاهرة 24.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 نوفمبر.. ومفاجأة بـ عيار 21

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 29 نوفمبر 2026.

الأزهر يطلق حملة «حتى لا تتكرر الأوجاع» لتعزيز الوعي المروري وحماية الأرواح

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية جديدة تحت عنوان «حتى لا تتكرر الأوجاع»، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف نشر ثقافة احترام الطريق وترسيخ السلوك الحضاري، والتأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور ليس مجرد واجب قانوني، وإنما مسؤولية أخلاقية وإنسانية تسهم في حماية الأرواح.

ناجي الناجي: مصر تؤدي دوراً محورياً وتاريخياً في دعم القضية الفلسطينية

أكد السفير ناجي الناجي، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن مصر تؤدي دوراً محورياً وتاريخياً في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بجهودها المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال اتصالات مكثفة وتنسيق متواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

نقيب الفلاحين يحسم الجدل بشأن أسعار الأرز.. ويكشف حجم فائض الإنتاج

في ظل متابعة المواطنين لتحركات أسعار السلع الغذائية، خاصة الأرز باعتباره أحد المكونات الأساسية على المائدة المصرية، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم الإنتاج المحلي ومؤشرات المعروض في الأسواق، موضحًا حقيقة الزيادات السعرية الأخيرة، ومحددًا موعد استقرار الأسعار، في ضوء تحقيق مصر فائضًا كبيرًا من المحصول يتجاوز احتياجات الاستهلاك المحلي.

تحالف دعم الشرعية في اليمن يطالب المدنيين بإخلاء ميناء رأس عيسى بالحديدة

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بإخلاء ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، محذراً من التواجد في محيط الميناء، وداعياً إلى الابتعاد عن الموقع حفاظاً على سلامتهم، وذلك وفقا لنبا عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي قادر على تحويل البيانات إلى حلول تحمي حياة الإنسان

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تكمن في مجرد امتلاك الأجهزة أو جمع كميات ضخمة من البيانات والمعلومات، وإنما في القدرة على تطويع هذه البيانات وتحويلها إلى أنظمة وحلول ذكية تسهم في تيسير حياة الإنسان وتحسين جودة الحياة.