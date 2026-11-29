أفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل اليمنية، اليوم الأحد، بتنفيذ غارتين جويتين استهدفتا مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز، غربي اليمن.

ولم تذكر وسائل الإعلام، في الأنباء المتداولة، تفاصيل بشأن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر البشرية الناجمة عن الغارتين، كما لم يصدر تأكيد مستقل بشأن ملابسات الهجوم أو الجهة التي نفذته.

وتقع مديرية المخا على الساحل الغربي لليمن، وتطل على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، ما يمنحها أهمية استراتيجية في ظل التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه الأنباء في ظل استمرار التوترات العسكرية في اليمن ومحيطه الإقليمي، وسط مخاوف من انعكاس التصعيد على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر.