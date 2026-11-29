أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية، فيما دمرت قوات التحالف منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة.

وأوضح اللواء المالكي —في تصريحين نقلتهما وكالة الأنباء السعودية "واس"— أن اعتراض الصاروخين الباليستيين وتدميرهما أسفر عن سقوط شظايا دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

وأكد اللواء المالكي أن محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها.

وفي السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إلى أن منصة إطلاق الصواريخ التي جرى تدميرها في صعدة، كانت ميليشيا الحوثي قد استخدمتها في اعتدائها على منطقة جازان اليوم.