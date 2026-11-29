كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل اجتماع إدارة النادي الأهلي مع سامي قمصان، عقب تكليفه بتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا أن الإدارة منحته ثقة كبيرة وحرية كاملة في التعامل مع اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الأهلي أبلغت سامي قمصان خلال الاجتماع بأن طموحات النادي تتمثل في المنافسة على بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية، مع ضرورة إنهاء الموسم في المركز الثاني على الأقل بجدول ترتيب الدوري حال عدم التتويج باللقب.

وأضاف: «إدارة الأهلي قالت لسامي قمصان إن النادي يلعب على البطولة في الدوري والكونفدرالية، لكن لو متوجناش بالبطولة يبقى على الأقل المركز الثاني في الدوري، وليك مطلق الحرية تعمل اللي أنت عايزه مع الفريق، وثقتنا فيك ملهاش حدود».

وأشار شوبير إلى أن استمرار سامي قمصان في منصبه قد يكون واردًا حتى نهاية الموسم، حال تحقيق نتائج إيجابية وتقديم الفريق مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأهلي قد يتجه إلى التمهل في ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي، حال نجاح قمصان في قيادة الفريق وتحقيق الأهداف المطلوبة، ليصبح استمراره خيارًا مطروحًا بقوة داخل النادي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته تحت قيادة سامي قمصان، عندما يواجه أول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، لتكون البداية قوية في المرحلة الجديدة تحت قيادة قمصان.