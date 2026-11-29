أكد السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيًا، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل جوهر حل الدولتين والسبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وشدد المطر، في كلمة المملكة العربية السعودية خلال فعالية جامعة الدول العربية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ألا يظل موقفًا رمزيًا أو تعبيرًا موسميًا عن التعاطف، بل ينبغي أن يتحول إلى موقف سياسي فاعل وإرادة دولية مشتركة وخطوات عملية تنهي الاحتلال وتصون الحقوق.

وقال إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية، مؤكدًا أن المأساة الفلسطينية لا يمكن اختزالها في أرقام الضحايا أو حجم الدمار ومشاهد النزوح والتهجير، فخلف كل رقم إنسان، وخلف كل مشهد معاناة شعب يتطلع إلى العيش على أرضه بحرية وكرامة وأمن.

وأكد المندوب السعودي تمسك المملكة بموقفها الراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية، مذكرًا بأن المملكة قدمت قبل ما يقارب ربع قرن مبادرة السلام العربية، التي أرست معادلة واضحة لتحقيق السلام في المنطقة، قائمة على الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين، والأمن المتبادل، والازدهار المشترك.

وأشار إلى أن إعلان نيويورك أسهم في تكريس إجماع دولي على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، كما ساعدت موجة الاعترافات الدولية الواسعة بدولة فلسطين في ترسيخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشدد على أن أهمية هذه المواقف لا تقاس بعدد البيانات والقرارات، وإنما بمدى القدرة على تحويلها إلى التزامات واضحة وجداول زمنية وآليات متابعة تحدث تغييرًا حقيقيًا على الأرض.

ولفت إلى أن المملكة أطلقت، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بهدف الانتقال من تأكيد المواقف إلى حشد الجهود وتنسيق العمل الدولي لتحقيق السلام.

تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وأوضح المطر أن إعلان نيويورك يحدد الغاية السياسية النهائية وخطة العمل، فيما توفر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم (2803) مسارًا عمليًا وأساسًا قانونيًا دوليًا للمضي قدمًا، بينما يحشد التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الإرادة الدولية لترجمة هذا التوافق إلى واقع ملموس.

وأكد أن هذه المسارات متكاملة وليست متنافسة، وأن نجاحها يتطلب تنسيق الجهود ومتابعة الالتزامات المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وربط الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة بالسلطة الفلسطينية، وصون الأفق السياسي المؤدي إلى حل الدولتين.

وحذر من استمرار تقويض فرص السلام عبر التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم والتهجير القسري وتصاعد عنف المستوطنين، مؤكدًا أن قطاع غزة لا يمكن أن يكون كيانًا منفصلًا سياسيًا أو جغرافيًا عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن الوحدة الفلسطينية ركن أساسي لإقامة الدولة المستقلة والقابلة للحياة.

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، شدد المطر على ضرورة حماية مؤسساتها الشرعية، مشيرًا إلى أنها تمر بأزمة مالية ومؤسسية متفاقمة، في ظل احتجاز الحكومة الإسرائيلية أموال المقاصة الفلسطينية واقتطاع أجزاء منها، بما يحرم آلاف الموظفين من رواتبهم ويضعف قدرة المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية على أداء مسؤولياتها.

وجدد مطالبة المملكة بالإفراج الفوري عن جميع أموال المقاصة المحتجزة، ووقف الإجراءات التي تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن دعمها ماليًا ومؤسسيًا يمثل ضرورة سياسية واستثمارًا مباشرًا في مستقبل السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت، بالتعاون مع شركائها، التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، داعيًا الدول الشقيقة والصديقة إلى الانضمام إليه وتوفير دعم مالي مستدام ومنسق يواكب مسيرة الإصلاح التي تمضي فيها الحكومة الفلسطينية.

كما أشار إلى القرار رقم 900 الصادر عن القمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين ببغداد، والذي يطلب إنشاء آلية تنسيق طوعية في إطار الجامعة العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، تضم الهيئات والمؤسسات الخيرية الرسمية وصناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص ومؤسسات القدس، بهدف دعم المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز صمود أهل القدس.

وأكد المطر تمسك المملكة بسلام عادل وشامل، وليس بترتيبات انتقالية أو حلول مؤقتة يعاد تقديمها باعتبارها تسوية نهائية، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الواقعي لتحقيق السلام وإنهاء الصراع وحفظ الحقوق.

وفي ختام كلمته، أكد أن التضامن الحقيقي مع فلسطين لا يقتصر على الوقوف إلى جانب شعبها في محنته، بل يتطلب العمل الجاد لإنهاء أسباب معاناته، وترجمة المواقف إلى أفعال والحقوق إلى واقع، مجددًا مواصلة المملكة جهودها بالتنسيق مع أشقائها وشركائها لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.