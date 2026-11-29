شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة من التراجعات، وسط حالة من التذبذب التي سيطرت على أسواق المال العالمية، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية.

أداء السوق المحلية

وانعكست هذه التطورات على أداء السوق المحلية، لتدفع المؤشر الرئيسي إلى الابتعاد عن قمته التاريخية التي سجلها عند مستوى 57 ألف نقطة، وصولًا إلى مستويات قرب 50 ألف نقطة.

وفي ظل تراجع السيولة وارتفاع حذر المستثمرين، تتزايد التساؤلات بشأن أسباب الهبوط والقطاعات التي لا تزال تمتلك فرصًا للنمو، وهو ما أوضحته خبيرة أسواق المال حنان رمسيس.

الأسواق العالمية تضغط على أداء البورصة المصرية

وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن التراجعات التي شهدتها البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي جاءت متأثرة بالاضطرابات التي ضربت أسواق المال العالمية، خاصة بعد انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي انعكس على أداء البورصات الأمريكية والأوروبية وأسواق شرق آسيا، وامتد تأثيره إلى أسواق المنطقة.

وأوضحت رمسيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلاميتان روان أبو العينين وسارة مجدي، أن الأسواق المحلية لم تكن بمعزل عن هذه التطورات، في ظل ارتباط حركة الاستثمار بالأسواق العالمية وتأثر قرارات المتعاملين بالتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية.

35 مليار جنيه إجمالي التداولات خلال أسبوع

وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن إجمالي قيمة التداولات بالبورصة المصرية بلغ نحو 35 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط تداولات يومية يقدر بنحو 7 مليارات جنيه للجلسة الواحدة.

وأضافت أن تراجع مستويات السيولة يرتبط باتجاه بعض المستثمرين إلى أدوات الدين الأمريكية، التي توفر عوائد مرتفعة ومضمونة نسبيًا، في ظل التوقعات المتعلقة باحتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ولفتت إلى أن هذه التحركات تؤثر على توجهات رؤوس الأموال، إذ تدفع بعض المتعاملين إلى تفضيل الأدوات الاستثمارية ذات العائد الثابت، بدلًا من تحمل مخاطر الاستثمار في الأسهم خلال فترات التقلبات وعدم وضوح اتجاه الأسواق.

المؤشر الرئيسي يفقد نحو 7 آلاف نقطة من قمته التاريخية

وكشفت رمسيس أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع من قمته التاريخية التي سجلها عند مستوى 57 ألف نقطة إلى نحو 50 ألفًا و311 نقطة، بعدما لامس خلال موجة التصحيح الأخيرة مستوى 49 ألفًا و500 نقطة.

وأوضحت أن هذه التحركات دفعت المستثمرين إلى التعامل بحذر مع السوق، في ظل استمرار الضغوط البيعية والتذبذبات، وهو ما انعكس على قرارات الشراء والبيع خلال جلسات التداول.

قطاعات واعدة رغم تراجع السوق

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية داخل البورصة المصرية، حددت خبيرة أسواق المال عددًا من القطاعات التي ترى أنها تمتلك فرصًا واعدة، وفي مقدمتها قطاعات الأقطان والمنسوجات والرعاية الطبية والأدوية.

وأرجعت ذلك إلى ارتباط بعض أنشطة هذه القطاعات بالتصدير وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب طبيعة الطلب على منتجاتها وخدماتها، بما يمنحها فرصًا للنمو في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

فرص استثمارية في بعض الأسهم

كما أشارت إلى وجود فرص استثمارية في بعض الأسهم التابعة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باعتباره أحد القطاعات التي تستحق المتابعة في ضوء تطورات السوق وأداء الشركات العاملة به.

واختتمت رمسيس حديثها بتسليط الضوء على أهمية متابعة تحركات الأسواق العالمية ومستويات السيولة وأداء القطاعات المختلفة، باعتبارها عوامل مؤثرة في تحديد اتجاهات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.