يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، خلال جلساته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار تحركات تشريعية تستهدف معالجة العجز في أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية، وضمان انتظام العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات التدريسية القائمة.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من المزايا والتيسيرات لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، أبرزها استبقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته، وإمكانية مد خدمته لمدة عام قابلة للتجديد سنويا بما لا يجاوز 3 سنوات، مع الجمع بين كامل الأجر والحقوق التأمينية المستحقة، وفقا للاحتياجات الفعلية والضوابط التي حددها المشروع.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة المشتركة من وجود عجز يتراوح بين 45 و55 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية، بما يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية مرحلية تضمن استمرار العملية التعليمية، لحين سد العجز من خلال مسابقات التعيين الدورية.

5 مزايا رئيسية لمعلمي الأزهر بمشروع القانون

حدد مشروع القانون مجموعة من المزايا لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، تتمثل في:

استبقاء المعلم حتى نهاية العام الدراسي: استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في أداء عمله حتى انتهاء العام الدراسي نفسه.

مد الخدمة حتى 3 سنوات: إتاحة مد خدمة المعلم لمدة عام، قابلة للتجديد سنويا، بحد أقصى ثلاث سنوات.

الجمع بين الأجر والمعاش: حصول المعلم المستبقى أو الممدد خدمته على كامل الأجر والحقوق التأمينية المستحقة.

وقف استقطاعات التأمين: وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغ سن الشيخوخة.

توسيع احتساب الإجازات للترقية: احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية، وعلى الأخص الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

عجز يصل إلى 55 ألف معلم بالمعاهد الأزهرية

وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن قطاع المعاهد الأزهرية يواجه عجزا ملحوظا في أعداد أعضاء هيئة التعليم، رغم تجاوز أعداد الطلاب المقيدين بمختلف المراحل التعليمية 3 ملايين طالب وطالبة، مقابل نحو 120 ألف معلم.

وأوضح التقرير أن الفجوة التقديرية في أعداد المعلمين تتراوح بين 45 و55 ألف معلم، في ظل إحالة أعداد كبيرة من المعلمين إلى المعاش سنويا، تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف معلم، مقابل عدم كفاية إجراءات التعيين لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن نقص المعلمين يمتد إلى تخصصات متعددة، في مقدمتها رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، والمواد الشرعية والعربية، إلى جانب الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية.

استبقاء المعلم حتى نهاية العام الدراسي

واستحدث مشروع القانون حكما يقضي باستبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى انتهاء العام الدراسي ذاته.

ويستهدف هذا الإجراء ضمان استقرار العملية التعليمية، وتجنب انتهاء خدمة المعلم في منتصف العام الدراسي، بما قد يترتب عليه من صعوبات في توفير البديل واستكمال المناهج الدراسية.

مد الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه

وأجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، مد خدمة أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناء على عرض شيخ الأزهر.

واشترط المشروع أن يكون مد الخدمة في التخصصات التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمعاهد الأزهرية، مع توافر رغبة المعلم وقدرته على مواصلة العمل.

وحدد المشروع مدة المد بعام واحد، يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات، على ألا يكون مد الخدمة حقا تلقائيا لكل من يبلغ سن المعاش، وإنما يرتبط بالاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية.

الجمع بين كامل الأجر والحقوق التأمينية بعد سن المعاش

وتناول مشروع القانون تنظيم الأوضاع المالية والتأمينية للمعلمين الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الشيخوخة، حيث نص على استحقاق من يتم استبقاؤه حتى نهاية العام الدراسي أو مد خدمته وفقا لأحكام القانون كامل الأجر، إلى جانب حقوقه التأمينية.

كما تضمن وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغ هذه السن، مع مراعاة حكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ومنح المشروع رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لمد الخدمة، بناء على عرض شيخ الأزهر.

تعديل ضوابط الترقية واحتساب الإجازات

ولم تقتصر التعديلات على معالجة نقص المعلمين ومد الخدمة بعد سن التقاعد، وإنما امتدت إلى تنظيم ضوابط الترقية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند رقم 2 من المادة 93 مكررا 11، بما يسمح باحتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، وفقا للقواعد والضوابط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعلى الأخص الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.

وجاء التعديل استجابة لرؤية اللجنة المشتركة بعدم قصر النص على نوعين من الإجازات، وإنما الإحالة إلى القواعد العامة المنظمة للإجازات التي تدخل ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، قد وافقت على مشروع القانون، عقب مناقشة مواده والاستماع إلى إيضاحات ممثلي الحكومة.

وأبقت اللجنة على أحكام المادة 93 مكررا 17 بصيغتها الواردة في مشروع الحكومة، والمتعلقة باستبقاء المعلمين حتى نهاية العام الدراسي، ومد الخدمة، والجمع بين الأجر والحقوق التأمينية.

فيما أدخلت تعديلا على البند رقم 2 من المادة 93 مكررا 11، الخاص باحتساب الإجازات ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وشهدت مناقشات اللجنة اعتراضا شفهيا من النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، على صياغة التعديل المقترح، وتمسكه بالنص الوارد من الحكومة، إلا أن اللجنة تمسكت بصياغتها التي تستهدف تحقيق التوافق مع أحكام قانون الخدمة المدنية.

معالجة مرحلية لحين سد العجز بالتعيينات

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل معالجة تشريعية مرحلية لمواجهة العجز في أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، من خلال الاستفادة من الخبرات التدريسية الموجودة وضمان عدم تأثر انتظام الدراسة بخروج المعلمين إلى سن التقاعد.

وأشار التقرير إلى أن مد الخدمة واستبقاء المعلمين لا يمثلان بديلا عن المسار الأساسي لمعالجة نقص المعلمين، والمتمثل في إجراء مسابقات التعيين الدورية، وصولا إلى تحقيق معالجة جذرية ومستدامة للعجز في مختلف التخصصات التعليمية.